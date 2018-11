Nueva agresión a un chofer, recibió insultos y golpes de un pasajero

Se trata de Gabriel Domínguez, quien circulaba por Av. Bicentenario anoche cuando un pasajero se violentó porque no quiso detenerse en un lugar que no era parada. El trabajador dijo estar cansado de la constate agresión de la gente.

Por segundo día consecutivo, un chofer del corredor 4 interno 478 sufrió la agresión por parte de un pasajero cuando circulaba por Av. Bicentenario y Belgrano. La unidad había partido desde B° Palermo hacia el centro, cuando alrededor de las 20.30 dobló en esta intersección, un joven empezó a tocar el timbre para descender cuando no se trataba de una parada. Ante la negativa del chofer se inició la pelea.

“Quiero bajar h...de p... que te pensas vos, que te pensas que no abrís la puerta” recordó por Radio Vos, Gabriel el chofer. Cuando finalmente llegó a la parada, Gabriel abrió la puerta, pero el joven se vino hacia adelante y nuevamente empezó a insultarlo y a amenazarlo.

“Cuando llegó a la parada abro la puerta y se viene desde el fondo a agredirme, y me dice ya te voy a denunciar que quien te pensas vos para no abrirme la puerta, que yo estoy apurado,le digo baja, haceme el favor bajate que tengo que seguir trabajando, le abro la puerta, baja y vuelve a subir y me pone una patada en el pecho. Me da una piña en la boca, ahí lo agarro para que no siga golpeándome, un policía que estaba arriba me ayudó y subió otro de la banda de música. Luego fui a realizar la denuncia” contó.



El trabajador del volante dijo que hace 20 años se desempeña en este oficio y que ahora se ve mucha falta de respeto.

“Es día a día, no le podes decir que abonen su boleto porque se alteran, se sientan y viajan. Yo vine a trabajar yo no me vine a hacer mala sangre con nadie, la gente está totalmente desubica desde el más chico al más grande. No me queda otra, tengo que agachar la cabeza y quedarme mudo, no hay respeto en Salta, parece tierra de nadie” concluyó.