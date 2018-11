Diputados analizará el desafuero de Singh: “Las pruebas son muy contundentes”

Luego que la Justicia solicitara la detención y el desafuero del diputado de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, acusado de participar de un violento robo comando a la empresa Nutribras SA, Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la gravedad de las acusaciones exige que los diputados tomen rápido conocimiento del tema, y obren en consecuencia.

En ese marco, detalló que una vez que el pedido de desafuero ingrese a la Cámara Baja lo tratarán lo más pronto posible. “El pedido de desafuero todavía no llegó a la Cámara de Diputados, normalmente nosotros sesionamos el martes, pero si podemos hacerlo antes lo haremos”, manifestó convencido.

Imágenes de las cámaras de seguridad del asalto a la cerealera ubicada en el Parque Industrial de General Gemes.

En la oportunidad, aclaró que los diputados solamente tienen fueros de detención, por lo tanto, Singh podría haber sido llamado a indagatoria sin ningún inconveniente. “En este caso directamente el fiscal ha optado por pedir la detención, eso significa que cree que su libertad puede obstaculizar la actuación de la justicia”, explicó.

Sobre los fueros, consideró que son necesarios en caso que exista una acusación infundada. “Yo no creo en las acusaciones mediáticas, pero en este caso el fiscal tiene pruebas contundentes, y me parece que de alguna manera si lo está solicitando es que no puede seguir el caso si no lo detiene a este hombre”, señaló.

Godoy explicó que indudablemente las pruebas que tiene la fiscalía son muy contundentes. “No solo son las filmaciones, sino un montón de temas más, cuando él me contó advertí la gravedad del caso, lo único que atine a decirle es que busque un abogado”, manifestó.

Con respecto a posibles antecedentes, señaló que desde que es presidente de la Cámara es la primera vez que sucede que un fiscal y un juez piden la detención de un diputado. “Antes teníamos un diputado que falleció que se llamaba Aparicio que renunció antes que haya alguna acusación”, precisó.

Por último, dijo que en caso que se decida suspenderlo en sus funciones, lo que establece la Constitución es que asuma el siguiente en la lista, que en este caso sería Dra. Emilia Figueroa, quien ya fue diputada, aunque aclaró que “eso lo tiene que comunicar el Juzgado Electoral”.