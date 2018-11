InformateSalta en exclusiva con Singh: “Esto me cayó como un balde de agua fría”

InformateSalta dialogó con el diputado Kuldeep Singh, acusado de ser el autor del violento robo comando a la empresa Nutribras SA, ubicada en el parque industrial de General Güemes y aseguró que el pedido de detención y desafuero en su contra le “cayó con un balde de agua fría”.

Al ser consultado sobre la grave acusación que pesa en su contra contestó: “Mira la verdad no puedo responder, todo está mal citado, pero justamente mi abogado está trabajando en el tema. Esto me cayó como un baldazo de agua fría. Uno está tranquilo porque sabe que no cometió nada de eso”.





Aseguró que es inocente y que a través de su representante legal ha comparecido en la justicia, fijando su domicilio. “La situación es delicada hay información pero prefiero mantener la calma y la tranquilidad, esperando ver cómo se resuelve día a día. Estoy a disposición de la justicia”.

Respecto al pedido de desafuero, que la jueza Ada Zunino resolverá este mediodía, manifestó: “Yo colaboro con la justicia de la manera que corresponde, no tengo nada que esconder, creo que se está actuando muy rápidamente, sin hacer las cosas pertinentes pero bueno, estamos a disposición”.











Finalmente aseguró que la semana próxima su abogado hará pública toda la información que tienen en su poder al respecto para demostrar su inocencia, aunque luego se negó a contestar si efectivamente tuvo contacto con los dueños de la empresa robada.