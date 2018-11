Bono de fin de año: “Me parece rara la intromisión del Gobierno en la finanza de las empresas”

Por el momento son sólo palabras, y a las palabras se las lleva el viento, al menos hasta que se firme un decreto. En este sentido, funcionarios del Gobierno Nacional trabajan en los detalles del decreto, para oficializar la compensación a los trabajadores.





El ministro de Economía de la Provincia, Emiliano Estrada, señaló al respecto: “Todavía no existe el decreto, pero por lo que ha comunicado el gobierno, es sólo para el sector privado, no es obligatorio para el sector estatal. Me parece algo bastante rara la intromisión del Gobierno Nacional en la finanza de las empresas privadas que ya no dan más con tasas del 80%, con un mercado interno que no para de caer”.

El funcionario enfatizó en que las provincias no pueden enfrentarse a pagar el bono extraordinario de $5.000. “Las provincias estamos complicadísimas para poder cerrar el año. Lo que no entiendo de la propuesta del Gobierno es sobre qué sustenta el pago de tal bono, si las empresas hoy están endeudadas con los bancos, las provincias no tienen accesos a financiamientos y están son situaciones fiscales complejas, esto lo único que hace es agravar esa situación”, dijo Estrada.