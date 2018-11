Infernal: Wanda Nara desplegó su sensualidad una nueva producción de fotos

Wanda Nara es una experta en provocar en las redes sociales. En esta oportunidad, la modelo argentina publicó unas imágenes muy sensuales en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene 4 millones de seguidores.



Con un vestido negro ajustado al cuerpo, la esposa del jugador Mauro Icardi posó muy sexy, dejando al descubierto gran parte de su espalda. Por este posteo, recibió halagos de algunas personas y también críticas.

En los últimos días, la hermana de Zaira Nara, conductora del programa Morfi, ha estado publicando una serie de fotografías de una producción imperdible en la que se muestra con diferentes looks.

Ella está acostumbrada a ser blanco de críticas en las redes sociales: la semana pasada, escribió un mensaje para defenderse de quienes la acusaban de abusar del Photoshop. "Cuando no encuentran nada malo que decir, la mentira no falla", dijo en Twitter.



"Algunas cosas se pueden cambiar con Photoshop (que no uso), pero la ignorancia, la envidia y la frustración son difíciles de tapar", señaló Wanda. Luego ironizó al enviar "besitos" desde su lugar de trabajo.

Poco a poco, Wanda Nara está ganando popularidad en Italia, donde reside desde hace años con su esposo y sus cinco hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.