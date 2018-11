Posible desafuero de Singh: “Me cuesta creer esté a cargo de una banda”

El confuso hecho que protagoniza el diputado provincial provincial Kuldeep Singh, en cuando al robo comando a la cerealera Nutribras S.A, llevó a al fiscal Federico Jovanovics a solicitar su prisión y desafuero, el cual todavía sigue siendo analizado por la jueza Ada Zunino.

En este marco, el diputado y compañero del Bloque Cambio por Salta, Guillermo Martinelli aseguró a InformateSalta: “me cuesta creer que esté (Singh) a cargo de una banda”. De esta manera, el diputado provincial descartó que la política tenga algo que ver en esta situación.







“Esto es una cuestión que tiene que ver con su actividad comercial, la vida comercial se trata diferente que las cuestiones políticas. En la actividad comercial, los relacionados entre sí hacen arreglos al margen de lo que tendría que ser” indicó Martinelli.

Al tiempo que hizo referencia a lo publicado en los medios para intentar explicar la situación: “Según lo que he leído es que los cheques que habían rebotado por falta de pagos los canjeaba por mercadería. Muchos comerciantes hacen ese tipo de cosas, no digo que este bien ni mal sino que lo hacen. No soy quien para decir si lo hizo o no lo hizo para eso estar la justicia…”

Por otra parte, el diputado provincial de Cambio por Salta admitió que naturalmente este hecho afecta al trabajo político que se realiza en el bloque. “Está en tela de juicio la honorabilidad de él y por supuesto que afecta al bloque afecta institucionalmente y a las personas que lo conocemos”.

Confirmó que el bloque político no sentó ninguna posición acerca del pedido de desafuero pero no descartó que en los próximos días exista el encuentro. “Nunca he tenido una experiencia sobre este caso, nunca ante por lo menos en el tiempo que estuve se ha presentado un pedido de esta naturaleza” finalizó.