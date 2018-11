Elecciones en Juventud: “Mi primera consigna es tener un club ordenado”

Luego que se confirmara que la Asamblea de renovación de autoridades en Juventud Antoniana será el 18 de diciembre, uno de los primeros en confirmar su candidatura fue el empresario Gustavo Klix, quien incursionará por primera vez en la vida política de la institución.

Klix, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no tiene intereses políticos, tampoco económicos y que es apolítico. “Estoy contento con la candidatura pero soy cauto y precavido”, dijo.

En la oportunidad, no desconoció la difícil situación que atraviesa Juventud, pero confirmó que no puede prometer nada, solo trabajo y gestión. “Prometo, no prometer. Si me elige el socio voy a trabajar las 24 horas del día en el club”, afirmó.

También reconoció que hay que hacer mucho trabajo en la institución. “No sirve hablar de lo malo y lo que no se hizo. Antes de hacer algo, quiero conocer donde estamos parados. Mi primera consigna es tener un club ordenado”, manifestó.

Los valores de la cantera y el equipo también forman parte de su preocupación. “Hay que fortalecer las inferiores y hacer un equipo competitivo”, señaló.

El plazo de presentación de listas vence el 1 de diciembre, fecha en la que se sabrá si habrá más de un candidato y entonces el nuevo presidente antoniano surgirá de una compulsa electoral.