Por la Superfinal, pintó a su perro con los colores de Boca

Hay escándalo en Santa Fe por estas horas, luego que un carnicero pintara a su perro con los colores de Boca Junior, como promesa por la Super Final de la Copa Libertadores, cuyo primer partido será este sábado.

Según informa Todo Noticias, todo comenzó con una promesa de un habitante de la localidad de San José de la Esquina, quien les decía a sus clientes que si Boca llegaba a la final iba a pintar a su perro; todos reían pero nadie lo tomaba en serio.

A pocas horas de la superfinal, el carnicero cumplió con su indignante promesa: compró aerosoles azules y amarillos y pintó a su perrito con los colores del club.

Quienes dieron a conocer el aberrante hecho fueron los integrantes del Refugio Beloso, una organización protectora de animales. "No sabemos por qué lo hizo. Le habrá parecido gracioso, pero es inaceptable", contó a Clarín Roxana, una de las integrantes del Refugio.

Pero a este hecho se le suma otro aún más preocupante: el perrito desapareció de la casa del carnicero. "No sabemos si escapó o si está escondido y asustado", contó Laura, otra de las voluntarias del refugio. Y encontrarlo es clave para tratar de ayudarlo. "La pintura ya está seca, pero no queremos que le cause más daño", cerró.