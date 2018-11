Los Bosteros de Salta palpitan la Superfinal: “Hace una semana que no duermo”

Álvaro, integrante de la reconocida agrupación xeneize, no ocultó sus ganas de conquistar la séptima copa ante el rival de toda la vida. Dijo que el VAR es un arma de doble fila y les envió un mensaje a los jugadores. “Tienen la oportunidad de quedar en la historia”. Mirá el VIDEO.

A horas de la primera Superfinal que protagonizarán Boca y River a partir de mañana, desde las 17 horas, en la mítica Bombonera, Álvaro, integrante de la agrupación “Los Bosteros de Salta”, agrupación liderada por Fede Suárez, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró estar “ansioso y con los nervios de punta” y dijo que su la ilusión es alzar la séptima Copa Libertadores.







En ese marco, señaló que será fundamental lograr una victoria en el Estadio Alberto J. Armando. “Va a explotar, va a ser una fiesta, las entradas están agotadas, esperemos sacar un buen resultado y tener dos semanas tranquilos, se tiene que jugar con la vida, con el corazón, hay que ganarlo a lo Boca”, manifestó.

Sobre los jugadores que tendrán la responsabilidad de saltar al campo de juego, señaló que van a dejar la vida porque tienen la gran oportunidad de quedar en la historia del club. “Tengo fe que vamos a ganar, van a salir a dar todo, esto es Boca”, dijo.

También se refirió a la implicancia del VAR (Video Assistant Referee), al que consideró un arma de doble filo. “Te puede jugar a favor como en contra, hay que hacer las cosas bien, y estar atentos, porque no solamente son los ojos de los árbitros, tenés la tecnología de por medio, hay que estar tranquilos, y los jugadores tienen que hacer su juego”, manifestó.







Con respecto al juego del equipo, señaló que Boca debe aprovechar la velocidad de los dos extremos, Pavón y Villa. “Tenemos que aprovechar que tenemos jugadores muy rápidos, y después jugar tranquilo, agarrando el medio, intentando abrir el juego, tiene que empezar a jugar un poco más, hay que atacar un poco”, manifestó.

Sobre el favorito, dijo que ambos son candidatos. “El superclásico es un partido aparte, es algo único son partidos de 180 minutos que hay que jugar dejando la vida por los colores, como deja la hinchada en las tribuna, los jugadores tienen que entender que están en Boca, y se juega mucho”, manifestó.







Además comentó cómo se vive un partido de esta envergadura. “Hace una semana que no duermo, yo lo vivo a los partidos muy eufórico pero este partido es como que me quitó el sueño, el nerviosismo está a mil, no podés dejar de pensar, prendés la tele y todos están hablando de Boca y River”, expresó.

Por último, pidió vivir la final como una fiesta y en paz. “Hay que estar tranquilos porque al otro día uno va a seguir, estando alegre o triste pero vamos a seguir, no hay que ponerse loco, hay que disfrutarlo, hay que demostrar que somos personas, respetando a los demás, no hace falta agredir ni nada”, finalizó.