Expectativa millonaria en Salta: “Creamos porque tenemos en qué creer”

A horas de la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River que se disputará mañana, desde las 17 horas, en La Bombonera, Ramiro Muceda, del Movimiento Ángel Labruna de Salta, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no firma el empate y sueña con llevarse un triunfo que les de tranquilidad.

Con respecto a las claves del encuentro, señaló que si plantean un partido similar al que disputaron ante el xeneize por el torneo local, obtendrán un buen resultado. “River juega y ataca siempre, y seguramente ellos se van a venir con todo porque son locales y tiene la responsabilidad de hacerlo”, analizó.







Sobre sus sensaciones, dijo sentir una mezcla de todo. “Tengo ansiedad, desesperación, cansancio, locura, de todo un poco. Es algo único que se va a vivir, y el argentino lo vive así, es parte de nuestra cultura así que estamos como locos todos”, manifestó.

No obstante, recalcó que si bien el hincha de River y de Boca no lo vive como un partido de fútbol más, hay que tener la cabeza fría y saber que al lado hay otra persona. “Que tenga una camiseta diferente no quiere decir que lo tenés que agredir, maltratar, o insultar”, dijo.

Además, emulando las palabras del Muñeco Gallardo antes de ir a Brasil, pidió al hincha confiar en el equipo. “Creamos porque tenemos en qué creer, se va a sufrir mucho, pero que la vamos a pasar, la vamos a pasar, mañana hay que alentar con todo, el sentimiento es el mismo, la distancia no cambia nada”, manifestó.

En cuanto a la presencia del VAR, aseguró que es inevitable el avance de la tecnología. “A nosotros nos tocó en contra y también nos tocó a favor, creo que si ayuda a mejorar el deporte o la justicia impartida de los árbitros, está bien, pero igual se tiene que perfeccionar un poco más y usarla para todo”, dijo.







Por último, invitó a todos los fanáticos de River a disfrutar de la final en el bar Macondo, ubicado en Balcarce 980, donde se reunirán mañana, a partir de las 16 horas. “No se cobra entrada y hay dos pantallas gigantes”, señaló.

Espíritu solidario

Ramiro pidió a los hinchas colaborar con un alimento no perecedero para los más necesitados. “La idea es poder ayudar a algún comedor, merendero, que creo que como está la situación hoy en día, necesitan de nuestra ayuda”, concluyó.