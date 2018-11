Compra de terrenos: ¿Cómo podemos evitar ser estafados?

Luego que propietarios de la urbanización “Aires de los Andes” y el loteo Eco Vista reclamaran por la falta de servicios, surgió la pregunta de cómo se puede evitar ser estafado. Al respecto, Juan Biella, director del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, en DNI por AM 840, explicó cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta antes de comprar un terreno.

En este sentido, recomendó a los salteños que quizás tengan un dinero guardado para tal fin a no desesperarse y apurarse. Se puede hacer una reserva e ir verificando que todo esté en orden. “La prudencia en este caso es muy importante,” dijo.

Como primera medida, la persona interesada en la compra, si es que no contrata un profesional inmobiliario que lo asesore, debe solicitarle a quien dice ser el dueño del terreno su nombre completo y número de matrícula, el que puede consultarse en la página Web del Colegio.

“El matriculado está controlado por el Tribunal de Ética del Colegio y además en la parte comercial por Defensa al Consumidor. Puede perder hasta la matrícula y tener multas y sanciones muy altas si la venta es irregular,” indicó.

Juan Biella

Posteriormente, subrayó que hay que dirigirse a la Dirección de Inmuebles o al Colegio Inmobiliario y averiguar si es persona es la dueña del espacio. “No existe la figura del tercero no profesional que realiza una venta, si o si la tiene que hacer el dueño,” afirmó.

Una vez culminada esa serie de pasos y si todo marcha bien, Biella advirtió que el hecho de que cuente con un plano no quiere decir que esté aprobado. “Cuando uno hace un plano y lo presenta en la Municipalidad, le dan un sello de entrada que no quiere decir que está aprobado, eso es fundamental. El escribano no da fe de lo que se está haciendo, solamente verifica quien es el que está firmando nada más,” aseveró.

El paso siguiente es averiguar si el inmueble está libre de gravámenes, es decir que no tenga ni embargo ni hipoteca y por supuesto que tenga factibilidad de servicios. “Si lo hizo tiene que tener una carpeta que se ha presentado en Aguas del Norte. Aguas del Norte dirá si tiene disponibilidad de red o hacer un pozo o es imposible que tenga aguas y cloacas,” expresó.

El único servicio que puede faltar es de cloacas, que muchas veces se habilita a través de pozos ciegos. “Lo que pasa es que a veces es un loteo en pozo donde van vendiendo y se comprometen a hacer la obra de infraestructura a lo largo de la venta, tiene que estar escrito que van a hacer las redes, las fechas, las multas en el caso de que no lo hagan, tiene que haber un equilibrio y tiene que estar todo bien anotado,” manifestó.

Finalmente, aseguró que junto al área de Control de la Municipalidad, en los últimos dos meses trabajaron en clausuras de al menos 20 inmobiliarias truchas. “Muchas veces alquilan un local, ponen un cartelito y empiezan a estafar gente, entonces a través de nuestra denuncia la Municipalidad les impone una multa y clausura hasta que cumplan con la ley,” concluyó.