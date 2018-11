Tras el siniestro fatal, Olmedo se defendió: "Pudo haber sido un atentado, eso lo debe investigar la justicia"

El diputado nacional salteño habló tras el choque en el que participó, tras el cual falleció un hombre. Comentó que el vehículo que lo chocó apareció de golpe. “Alcoholemia me dio 0000. No tomo alcohol ni drogas", aseveró.

El diputado nacional Alfredo Olmedo protagonizó un trágico accidente en la autopista Dellepiane en Buenos Aires, donde una persona perdió la vida cuando era trasladada de urgencia al hospital. El legislador fue imputado por homicidio culposo y se investigan las causas del siniestro.

Tras el episodio, Olmedo dialogó con el canal Todo Noticias, donde comentó los detalles de lo ocurrido, previo al siniestro: “Estuvimos en una celebración evangélica, cuando terminó fuimos a comer a un restaurante en Ezeiza, éramos 15 personas; terminó la cena, yo venía manejando con tres personas (y) de golpe, un auto directamente colisiona, como queriendo superar” su vehículo.







Del mismo modo, indicó que el auto donde viajaban cuatro personas de nacionalidad boliviana “no iba como paralelo (…), me llama poderosamente la atención cómo sale de mano derecha, si él me hubiera querido pasar me hubiera hecho señal de luces”.

El diputado Olmedo, después del accidente en el que murió un hombre: "Estuvimos en una celebración de una iglesia evangélica, fuimos a comer. yo venía manejando: de golpe, un auto colisionó. Alcoholemia me dio 0000. No tomo alcohol ni drogas"

Olmedo indicó que, tras el siniestro, preguntó a quienes lo acompañaba dónde podían avisar del accidente, dado que no podía usar el teléfono pues estaba manejando. Le indicaron que, a un minuto de distancia, estaba el peaje, por lo cual se dirigió hacia allí para alertar de lo ocurrido.

Tras el aviso el legislador salteño comentó que se sometió a los peritajes correspondientes, junto al control de alcoholemia el cual le arrojó 0,000 como resultado. También contó que se enteró por los medios de comunicación del fallecimiento del conductor del auto que volcó por los medios.

En cuanto a su imputación por homicidio culposo, señaló: “la Justicia dirá, estoy a total disposición, espero que las cámaras de seguridad releven todo lo que aconteció”.