Tensión por el presupuesto nacional, se rompe el bloque de Pichetto

Con la clara intención de diferenciarse de Miguel Pichetto y otros senadores del PJ que votarán este miércoles a favor del Presupuesto 2019, el tucumano José Alperovich tomó la decisión de abandonar la bancada peronista. Lo acompañará la también tucumana Beatriz Mirkin. Ambos formalizarán la ruptura este martes, según pudo confirmar Clarín. Se proponen articular en un interbloque con la bancada que lidera Cristina Kirchner.

El bloque que conduce Pichetto está bajo extrema tensión a raíz de la ley de Presupuesto 2019 y de la decisión de dejar afuera del temario de la sesión de este miércoles en el Senado la discusión de la eliminación del Fondo Sojero, algo que impulsaban varios gobernadores peronistas.

Otro factor que tensiona es la designación por parte de la bancada de su representante en el Consejo de la Magistratura. Pichetto postulo al salteño Rodolfo Urtubey, decisión que no es compartida por un sector del bloque.

Según Alperovich, no se siente representado por el bloque que lidera Pichetto. "El bloque es una cagada, un quilombo. Cada uno hace y vota lo que quiere. No se discuten las decisiones. Eso no es un bloque", dijo a Clarín el tucumano.

Otra cuestión que atraviesa la decisión de Alperovich es la interna peronista en Tucumán. El ex gobernador está enfrentado con el actual, Juan Manzur, quien quiere reelegir. Y Alperovich ya anunció que pretende competir en 2019 por la gobernación. Pichetto estuvo en Tucumán y se mostró en un acto con Manzur, lo que irritó aun más a Alperovich.

Un ala de la bancada del PJ venía conversando sobre la posibilidad de romper el bloque. Pero la decisión se precipita con el alejamiento de los dos tucumanos. "Nosotros daremos el paso más allá de lo que decidan otros", apuntó Alperovich.

Para el ex gobernador el peronismo debe unirse. "Los que no piensan así son funcionales a Mauricio Macri", argumentó. Alperovich dijo que habló con Cristina Kirchner hace dos semanas, pero que no le adelantó su decisión de romper con Pichetto.

En lo inmediato, la ruptura podría favorecer al oficialismo. En estos días se define quienes serán los tres representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.

La primera minoría podrá nombrar a dos y la segunda minoría, a uno. Hoy Cambiemos tiene 25 senadores. Y el PJ, 24. Con el alejamiento de Alperovich y Mirkin se reducirá a 22.