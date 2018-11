Motochorros la atacaron cobardemente y nadie se detuvo a ayudarla en B° Santa Ana

Gisell dialogó con InformateSalta, luego de que el martes expresara su bronca en Facebook tras haber sido víctima de motochorros sobre avenida Juan Manuel de Rosas de Bº Santa Ana I. Todo sucedió el lunes alrededor de las 20 horas, circunstancia en la cual a pesar de su pedido desesperado no consiguió que ningún automovilista se detuviera y la auxiliara.

“Resulta que salí a correr, como todos los días ya que me estoy entrenando, y yo llevo mi celular porque no tengo reloj entonces me controlo con el cronómetro, bueno corrí hasta la molinera casi y a la vuelta ya me volví caminando porque venía descansando y estirando los músculos, resulta que saco el celu para ver cuánto tiempo corrí y ya estaba llegando cerca del Día que se encuentra sobre la avenida, cuando me doy vuelta y había parado una moto y rápidamente se bajó uno de los muchachos, y me vino a pegar y directo sacarme el celular, yo desesperada mi única reacción fue defenderme y que no me quite el celu, entre tanto me golpeo, me rasguño y rompió mi remera.. Igualmente no logró robarme, cuando vio que ya se acercaban autos me soltó y se fueron rápido. Empecé a correr pidiendo que alguien me ayude pero nadie paro hasta q llegue al Dia, un chico me ayudo” relató a nuestro medio.

Agregó que tras ser auxiliada por un joven en cercanías al supermercado Dia, el cual consiguió agua y le preguntó lo sucedido, ella con miedo corrió hasta la comisaría del Barrio la cual curiosamente queda a menos de 3 cuadras de donde sucedieron los hechos.

Cuenta que en la comisaría la trataron muy bien y que incluso la llevaron a su domicilio, donde vive con sus abuelos por los estudios que cursa en nuestra ciudad. Sin embargo no puede creer la falta de interés de la gente, que si bien puede tener miedo de que se trate de un engaño para robarles, hubiesen aunque sea parado y si bajarse escucharla y llamar a la policía.







Asegura que ahora está muy temerosa y que no fue al médico legal porque estaba sola y sus abuelos no pueden estar pendientes de ella por su edad. Quiere con su caso alertar a la gente que no salga sola.