El viernes podrían cancelarse vuelos en Aeroparque por una medida de fuerza

De acuerdo a un comunicado de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y los estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el viernes se llevará adelante una asamblea con quite de colaboración y retención de tareas desde las 07:00 hasta las 11:00 horas del viernes.

Por la medida de fuerza, podrían producirse demoras y cancelaciones en algunos vuelos. La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y los estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informaron que "ante la falta de diálogo y la no intervención de los organismos encargados de resolver los conflictos, vamos a estar llevando a cabo asambleas con quite de colaboración y retención de tareas el próximo viernes 16 desde las 7 am y hasta las 11 en Aeroparque por falta de diálogo e intervención de los organismos que tienen competencia en los conflictos que denunciamos".

"Desde ya, pedimos disculpas a los usuarios que se vean afectados y les compartimos las razones de nuestra medida", concluyó la misiva, en lo que podría ser un anticipo de que se registrarán demoras y cancelaciones en los vuelos.

Entre los motivos y demandas de los trabajadores se encuentran la recomposición salarial, reincorporación de compañeros despedidos, cumplimiento de la cláusula gatillo, entre otros.