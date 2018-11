Caprichos de Salta: El Salamanquero

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Hay mitos que parecen íntegramente rurales por desarrollarse en lugares perdidos en medio del campo, los cerros o junto a nacientes de ríos bien metidas tierra adentro. Pero no es así. Ubicar esos mitos en lugares bien alejados de las ciudades o de los poblados es un esfuerzo inútil por olvidar o sacarse de encima la naturaleza humana; esa que es enemiga de la civilización, los dioses blancos y la triste vida que llevan los gentíos amontonados alrededor de las cosas que brillan sólo refractando luces ajenas. ¿Cuántos son los que se pierden acostados en su propia cama? ¿Cuántos son los que estando rodeados de gente están demasiado lejos para entender lo que sucede a su alrededor? ¿Cuántos son los que lloran sin tener penas? ¿Cuántos son los que sonríen sin conocer la felicidad? ¿Cuántos son los que lo ven todo y no quieren otra cosa que irse bien lejos, hasta esos lugares donde la vida tiene un registro de raras formas impropio para el entendimiento del vulgo?

Si un árbol que crece en parajes inhóspitos entre yuyos, piedras y espinares también se da en plazas, parques y veredas, no hay razón para creer que un mito humano básico no se pueda desarrollar en la ciudad. Cuando el cemento se agrieta o una casa queda abandonada, el reino vegetal toma y devuelve a su origen ese lugar corrompido por el absurdo accionar de la civilización. Un humano que no se adapta al circo es un animal resistente, un ser con el impulso original a flor de piel, que necesita la verdad y no le alcanzan las consideraciones: Una cosa es alimentarse y otra, bastante distinta, es comer salchipapa.

Una noche, Ulises Azur Mercante fue presa de una confusión repentina; la noche, la lluvia y el cansancio lo empujaron a caminar por algunas calles de Salta que jamás había transitado. Desorientado llamó a la puerta de una casa vieja de la que sospechó podía obtener información para ubicarse y recomponer su vuelta a casa. La puerta se abrió. Lo atendió una bella muchacha que sólo sonreía y parecía no hablar o, al menos, no hacerlo en castellano. El recinto estaba lleno de gente vestida con ropa extraña que bebía, comía y reía. Ulises se fue abriendo camino entre los asistentes, llevado de la mano por la mujercita. Después de atravesar el salón llegó ante la presencia de un sujeto que, sentado a una mesa llena de manjares, lo invitó a sentarse con un simple gesto y agradeció a la joven mujer.

-Sentate Ulises. Comé y no sientas vergüenza. A ver… ¡Ishire! servile vino al chango.

-¿Cómo sabe mi nombre? ¿De dónde me conoce?

-Digamos que apenas veo a una persona ya la conozco… ¡como de toda la vida!… es como un don, sabes… Te has pedido, no te preocupes… suele pasar y, como a todos los desviados, cuando te das cuenta ya es tarde… ¡Estas en ningún lado!

-¿Dónde estoy?

-¡En ningún lado pue! Ya te lo he dicho jajaja.

En el lugar había un espíritu festivo extraordinario. No exuberante. Un clima perfectamente alegre. Equilibrado. En el medio del aquel salón se alzaba un árbol de copa frondosa y grueso tronco. No había luz eléctrica, todo se iluminaba con candiles de una luz muy brillante. La gente tenía un aspecto algo raro; todos comían y bebían graciosamente. Algunos parecían animales; tenían picos, otros hocicos. Una orquesta ejecutaba música. Piezas muy melosas y sensuales, casi hipnóticas, todas de color árabe. Algunas parejas bailaban mostrando movimientos sincronizados que parecían una danza ritual de invocación. El sujeto que comía con Ulises nunca dejaba de sonreír. El muchacho lo observó bien y descubrió que tenía unas orejas bastante particulares, como las de las cabras y su mano izquierda tenía pezuñas. Con esa mano golpeaba la mesa, daba tres golpes, cinco o nueve. Con cada secuencia de golpes los asistentes cambiaban de lugar y emitían sonidos inentendibles: chillidos, aullidos, ladridos. Después de un largo rato, Ulises cayó en un sueño profundo; el cansancio, la comida, el vino y la confusión derrotaron todos sus sentidos y se durmió. Despertó en medio de un terreno baldío, acostado en un lodazal apestoso, cerca de un ciruelo viejo con espinas enormes. Pero no despertó al otro día. Despertó tres años después. Todo esto pasó a pocas cuadras del Parque San Martín. Dicen que Ulises solo contó esta historia una vez… fue en una ocasión en la que descubrió que podía tocar cualquier instrumento musical, entendía el idioma árabe y adivinaba los nombres de los desconocidos que se cruzaba en la calle.