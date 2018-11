Juventud consiguió la plata y viajará a Chaco

El plantel Santo había decidido no viajar como medida de fuerza hasta que se solucione el problema económico. Sin embargo, la plata apareció de la unidad entre los candidatos a la presidencia. El equipo viajará mañana por la noche.

La unión hace la fuerza. A pocos días de jugar ante Chaco For Ever, los jugadores decidieron no viajar a Resistencia hasta que se arregle la situación económica.

Inmediatamente la dirigencia del club se comunicó con personas de la oposición y con los dos candidatos a la presidencia de Juventud, quienes se comprometieron a aportar para realizar el viaje, cubrir el hospedaje y el traslado del plantel.

Ahora solo faltaría que solucione la deuda con los jugadores. No obstante, según pudo averiguar InformateSalta, ya habría un principio de de solución.

En tanto, la dirigencia también decidió hablar con Raúl Zelaya, jugador que decidió no entrenar hasta que le solucionen sobre el contrato profesional y sueldo.

Elecciones

Todo indicaría que habría unidad y consenso entre los candidatos a la presidencia de Juventud. Solo una lista se presentaría y todo indica que Gustavo Klix es quien la encabezaría con el apoyo de dirigentes, socios protectores y socios. Matías Assennato se bajaría de la candidatura y apoyaría a Klix.