Trabajan con niños del B° Unión, se les acabó la comida y claman por ayuda

Desesperantes momentos son los que atraviesa el merendero “por la Sonrisa de los Niños”, el cual funciona en B° Unión de la ciudad de Salta, dado que el poco alimento con el que cuentan para asistir a los niños se les está acabando y temen no contar con nuevas provisiones, puesto que no reciben ayuda de ningún tipo para subsistir.

Miriam Llanes es una de las seis madres que trabaja en el merendero, quien en diálogo con InformateSalta comentó los detalles de la situación: “Juro que ya no sé a quién recurrir, la necesidad que estamos pasando es bastante grande, estamos mal, no tenemos qué brindarle a los chicos, ya no sabemos de dónde intentar sacar”.

La mujer indicó que son 80 chicos quienes, junto a unos abuelos, reciben una ración de comida cada día, y los viernes disfrutan una cena, gracias a este merendero que comenzó a funcionar hace poco más de cinco meses. Sin embargo, la comida ya no alcanza, los precios no ayudan y están necesitando de una colaboración urgente de cualquier tipo para continuar alimentando a los pequeños.



Foto ilustrativa.

El merendero cuenta solamente con cinco jarras de su propiedad. Todo lo demás es prestado, tanto el lugar donde preparan la comida, como los tablones, las sillas y demás elementos. “No recibimos ninguna clase de ayuda, todo es a pulmón, hacemos lo que podemos, precisamos la mercadería”.

Miriam contó que tocó muchas puertas pero ninguna se le abrió. La comida se les está acabando, solo les queda unos cuantos kilos de azúcar, algo de arroz y la buena voluntad de llenar esos pequeños estómagos. “Creo que hasta el lunes que viene tenemos comida, nos queda para el fin de semana, pero ya no tenemos nada para cocinar a la noche”.

Cualquier ayuda que se pueda dar al merendero, puntualmente comida, se la puede acercar a la manzana 352, lote 4, en la calle 3 de B° Unión. También se pueden contactar al teléfono 387-5 351 975.