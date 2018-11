Crisis en Juventud: los jugadores salieron a vender rifas para autofinanciarse

El plantel de Juventud Antoniana, club que supo desfilar por la B Nacional, vende rifas para recaudar dinero y, así, autofinanciarse, puesto que les deben tres meses de sueldo.

Los números se venden a un valor de $100. Los premios son dos camisetas y dos shorts oficiales de Juventud, que se sortearán el próximo 5 de diciembre o antes, si es que logran agotar el talonario. Hasta el momento, se recaudaron 37.300 pesos.

Hinchas y socios de #JuventudAntoniana recaudaron 37.300 pesos. Hoy continuarán recibiendo tu colaboración en Lerma y San Luis, con muy poco haces mucho. Fuerte los aplausos para esta gente 👏👏👏 pic.twitter.com/vIksKgAUTa — Julio Mayorga (@SoyJulioMayorga) 16 de noviembre de 2018

La situación es tan crítica que cuatro futbolistas ya abandonaron al plantel (Raúl Zelaya, Cristian García, Eduardo Burruchaga y Dalmiro Dettler) y hasta en algún momento se barajó la posibilidad de que el próximo partido ante Chaco For Ever, el equipo no se presente por el incumplimiento salarial (pidieron que les paguen agosto completo).

Y un dato más: parte de las instalaciones del club se encuentran sin luz porque dos medidores fueron retirados por la empresa que les proveía energía. ¿El motivo? Falta de pago, claro.

¿Lo futbolístico? Juventud Antoniana marcha séptimo en la tabla de posiciones de la Zona 4, con 11 puntos (está apenas por encima de Gimnasia y Tiro y San Martín de Formosa). De un total de 12 encuentros sólo ganó uno, empató ocho y perdió tres.