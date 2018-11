Inventaron que su hija había muerto y casi sufre un ataque: “Nos causaron un gran dolor”

Aún visiblemente conmocionado por la difusión de una falsa noticia que daba cuenta de la muerte de su hija Noelia, Ángel “Tuny” González, gerente de Universal Video Cable (UVC) de Embarcación, en diálogo con InformateSalta, comentó que vivió un momento muy angustiante puesto que cuando se enteró de la publicación se encontraba lejos de su casa y de su familia.

González comentó que al ver la imagen de su hija, acompañada por el título “murió”, casi sufre un ataque cardíaco. “Gracias a dios mi corazón está medio firme, porque primero uno no lee detenidamente, fue tremendo, no te imaginás como estoy, nos causaron un daño muy grande”, dijo entre lágrimas, a la vez que agregó que la situación no solo afectó al entorno más cercano sino a amigos y seres queridos. “No deja de sonar mi teléfono de gente de lejos, que pregunta qué pasó y comó está Noelia”, comentó.



En la oportunidad, lamentó que el medio que publicó la noticia no haya verificado la información puesto que si bien el hecho existió ni siquiera involucra a una persona de nacionalidad argentina. “Usaron el nombre y la imagen de su hija, es un robo de identidad, ella ni siquiera fue a Panamá” explicó.

Sobre los posibles responsables, dijo desconocer cual fue la intención. “No lo entiendo, yo no tengo cargo político, no estoy de candidato, no tengo enemigos ni nada por el estilo más o menos para sospechar, esta vez me tocó a mi, y cuantas veces sabrán inventar cosas del Chaco Salteño, donde nadie se defiende”, dijo.

Con respecto a su hija, manifestó que “gracias a Dios no tienen ningún problema”. “Es una chica de bajo perfil, es cajera de una oficina, yo lo primero que hice fue hablar con ella, me interesaba saber que ella está bien, yo como padre quiero ponerle un parate a esto, que significa una rotura para nuestra familia”, expresó.

Por último, indicó que iniciarán acciones legales contra el medio responsable de la publicación falsa. “Estamos tratando de enviar carta documento correspondiente, para ponerle un parate, a cuanta gente le deben hacer lo mismo, ellos inventan cosas y de pronto le ocasionan tremendos problemas", finalizó.

En tanto, su hija, también hizo un descargo a través de las redes sociales. "Estaba trabajando y me di con esta noticia que por supuesto es una "broma" de mal gusto. Quiero informarles a todos los que me conocen amigos y familia que estoy bien, no me paso nada no estoy en Panamá", señaló.