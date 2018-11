Facebook e Instagram, caídos

Este año será difícil de olvidar para Mark Zuckerberg. No tiene que ver con momentos felices. Todo lo contrario. Del escándalo por el uso indebido de datos de sus usuarios a una nueva falla que afecta a usuarios de todo el mundo en sus diferentes plataformas.

No, no es culpa de tu teléfono o de los datos móviles.Facebook e Instagram se volvieron a caer y no se puede ingresar a las plataformas. Las fallas no se concentran en una región en particular, sino que afectan a cuentas de todo el mundo.

El reporte de fallas en Facebook volvió a trepar.

Si bien se desconocen todavía las causas del error, un usuario indicó que se puede deber a un colapso en los servidores de la empresa en Sudamérica.

Inicia colapso de servidores de #facebook en sudamerica se reporta baja latencia en servidores, pic.twitter.com/sHOi7dAhxT — peruhacking (@peruhacking) 20 de noviembre de 2018

Como sucede cada vez que se cae la plataforma, los usuarios se van a Twitter a burlarse de la red social.