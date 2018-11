Vialidad aclara que la obra donde cayó la niña de 8 años es de Aguas del Norte

Tras el susto que vivió la familia de Bárbara de 8 años, quién cayó en un pozo sin tapa a la vera de la ruta 26, se busca establecer responsabilidades. Hasta el momento, lo cierto es que la obra que se realizaba en el lugar es ejecutada por la empresa Moncho Construcciones.

En un primero momento, los vecinos señalaron a Vialidad Provincial como responsable de la obra que se realiza en el lugar. Ante las consultas por InformateSalta, su titular Gerardo Villalba sostuvo: “donde cayó la niña es una obra que no depende de Vialidad sino de Aguas del Norte porque se cayó en la obra de la colectora cloacal que no es una obra de Vialidad”.

De manera, Villalba explicó que en la zona de ruta 26 hay dos frentes de obras ejecutadas por la empresa Moncho Construcciones: la pavimentación y la obra de la colectora.

A pesar que no sería de su incumbencia, el director de Vialidad indicó que se pidieron informes a los contratistas ya que al ser una zona de camino, tiene el derecho de hacer el reclamo. “Alegan que les robaron la tapa de registros, señalización y parte de los cables para la iluminación” concluyó Gerardo Villalba.