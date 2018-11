Indignante: Asaltaron a una abuela en pleno centro salteño

La inseguridad vuelve a golpear a los salteños, el sábado a las 14, Eleonora Saravia, una mujer de 80 años sufrió un violento robo en la intersección de Pueyrredón y Rivadavia. “Estaba en la esquina, esperando un remise para ir a pagar unas cuentas cuando pasó un muchacho de unos 20 años, me empujó y me sacó la billetera”, contó en diálogo con InformateSalta.

Asustada y sorprendida golpeó su cabeza con un poste, sin embargo su reacción fue inmediata, “le grité que me devuelva los documentos, tengo 80 años y los necesito, pero ni siquiera se dio vuelta”, contó.

Se volvió a su casa y le avisó a sus hijos lo que había ocurrido, “la plata va y viene, lo que me sorprendió fue como actuó. Yo ni siquiera llevaba cartera, fue a plena luz del día y en el centro, no tenemos seguridad”.

Mientras su familia llamaba a bancos para dar de baja sus tarjetas, el teléfono sonó, “una señora me dijo que había encontrado mi DNI tirado en Tres Cerritos, le dije que me de una dirección para ir a buscarlos pero ella insistió en llevarlos a mi casa, me los tiró por debajo de la puerta, le estoy agradecida”.

Al vivir una situación tan violenta y llena de impunidad, ella y su familia pidieron mayor presencia policial en las calles. “Soy una mujer mayor y ni siquiera eso pudieron respetar”.