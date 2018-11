Periodistas deportivos salteños analizan la superfinal entre River y Boca

Tras el empate 2-2 en la mítica Bombonera, crece la expectativa por la revancha de la Superfinal de la Copa Libertadores que animarán River y Boca mañana, sábado 24 de noviembre a las 17 horas, en el Monumental, ante más de 60 mil personas.

En vista de ello, InformateSalta dialogó con periodistas salteños especializados en la materia, quienes analizaron el histórico e inédito encuentro.

Marcelo Armando “El Negro” Hoyos, periodista de Multivisión TV, señaló que una victoria significará para la dirigencia asegurarse una reelección, para los jugadores la gloria, y para los técnicos un prestigio que será valorado por mucho tiempo, y que incluso los puede depositar en la selección Argentina.







Además destacó que para el fútbol argentino es altamente beneficioso que River y Boca hayan llegado a esta instancia. “Dos equipos de este país van a estar en lo más alto del fútbol sudamericano, en el torneo más importante que se juega en el continente y uno de los tres más importantes del mundo”, dijo.

Asimismo señaló que el que gane se lleva toda la gloria, y el que pierda se queda con las manos vacías. “Va a impactar yo creo mucho más desde lo emocional, desde lo futbolístico, que desde lo institucional, deportivo, después de este encuentro, habrá un antes y un después para los que participen”, resaltó.

En tanto, Sebastián Domínguez, periodista de “Rumbo al Ascenso” que se emite por FM Pacífico, resaltó que es un partido que va a marcar un antes y un después en el fútbol argentino. “Se está hablando hace más de 40 días de este partido, el sábado llega la hora de los 'bifes', y se sabrá quién se lleva la gloria deportiva”, dijo.







Con respecto al encuentro, adelantó que será muy cerrado. “Más allá de que en la Bombonera jugaron palo a palo, yo me imagino que este va a ser un partido más cerrado aprovechando al máximo los errores del rival, y estudiándose mucho, y me parece que puede llegar a haber sorpresas con respecto a las formaciones que ponga uno y otro técnico”, sostuvo.

Además no descartó que sea un partido de 120 minutos, y hasta la posibilidad de penales. “Para mi está para cualquiera, el que esté más picante, el que tome mejores decisiones y el que se equivoque menos, se queda con el partido”, vaticinó.

A su turno, Pablo Pandolfi, periodista de Radio 10 y "Equipo Único", coincidió en que hace poco más de 20 días que en el país no se habla de otro tema. “Estamos ante un partido histórico sin ninguna duda porque va a consagrar a un campeón de América, y evidentemente es el trofeo continental más importante al que se puede aspirar”, dijo.







Además sostuvo que los dos están capacitados para ganarla. “Me imagino un partido más cerrado que el jugado en la Bombonera, van a ser más prudentes, van a cuidarse mucho más, y evidentemente van a priorizar el cero en el arco, pero creo que es una final abierta para cualquiera de los dos, Boca va a querer amargarle la tarde a River, y River va a querer que Boca se vaya del Monumental con la cabeza gacha”.

En la oportunidad, Sebastián “Pollo” Suárez, periodista y relator en “Rumbo al Ascenso” de FM Pacífico, en diálogo con InformateSalta, manifestó que se trata tal vez del partido más importante de la historia, inclusive superior a la Intercontinental. “Me parece que este partido es más importante que un Boca - Real Madrid, o alguno de River que haya definido así de esa manera”, sostuvo.







Además señaló que el mundo entero seguirá de cerca el encuentro. “La cantidad de medios del mundo acreditados me parece que marca un poco lo que significa, incluso se debieron reprogramar las fechas de la Superliga”, comentó.

También sostuvo que el que gane obtendrá el logro más importante de la historia. “Me parece que supera cualquier otro tipo de cosa, sobre todo por el rival, más allá de la competencia, y el que pierde, durísimo, para que te recuperes de una derrota con esta características, tiene que darse en la historia otra vez un mismo partido”, subrayó.

Por último, Francisco “Panchi” Palópoli, periodista de Canal 11 de Salta, señaló que los argentinos tendrán el privilegio de ser testigos de un hecho inédito en la historia del fútbol, donde dos de los clubes más populares del país disputarán una final de Copa Libertadores con el agregado de clasificar al Mundial de Clubes y ganar una final al eterno rival.







Sobre el partido, señaló que no cree que se arriesgue demasiado. “Yo lo veo 50 y 50 y si tengo que elegir un favorito me inclino por River porque sabe jugar más en equipo, mientras que Boca es netamente individualidades, ojalá sea una final vibrante, y si hay un ganador en los 90 minutos que sea justo y que no tenga que intervenir el VAR", opinó.

Por último, sostuvo que el que gane tendrá muchísima alegría por mucho tiempo y el que pierda tendrá un gran karma. “El 24 de noviembre no se va a olvidar nunca más, porque el ganador a partir de allí, con esto del folclore del fútbol va a empezar a disfrutar de una manera distinta y se va a borrar absolutamente todo lo del pasado, va a marcar un antes y un después sobre todo por como somos los argentinos”, finalizó.