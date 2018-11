Trabajadores del Materno Infantil pararán por 48 horas

Trabajadores del Hospital Público Materno Infantil convocan a un paro de 48 horas para los próximos jueves 29 y viernes 30 de noviembre. Así lo manifestó en diálogo con InformateSalta, el referente de la Junta Interna de ATE, Víctor Chuquisaca.

Al respecto, indicó que la medida de fuerza fue motivada por los incumplimientos de actas firmadas con el Ministerio de Salud, en las que se establecía el pase a planta permanente de 1800 empleados del nosocomio.



“Son 350 aproximadamente los que están esperan hasta 8 años en algunos casos. Por eso, estamos con un plan de lucha desde hace dos meses con una carpa de los días miércoles en la plazoleta IV Siglos, mañana se vuelve a instalar,” dijo a este medio.

Asimismo, cuestionó la falta de apertura al diálogo por parte de la cartera provincial y el hermetismo con el que se viene manejando su reclamo. “Nosotros venimos denunciando y manifestando porque más allá de la estabilidad laboral, estamos denunciando las condiciones de trabajo con la que se está trabajando en los hospitales,” expresó.

Además, subrayó que este jueves trasladarán la carpa a las puertas de la Legislatura, donde el ministro de Salud presentará ante los legisladores lo que concierne a su materia del Presupuesto Provincial 2019.

“Tenemos entendido que viene con ajustes y recortes. Todo lo que es precarizado no está contemplado, nos parece que es perjudicar a lo que es la Salud Pública. Le vamos a pedir a los diputados que evalúen bien este presupuesto, que contemplen las condiciones básicas que necesitamos,” afirmó.

Chuquisaca aseguró que el paro será con quite de colaboración y sin asistencia a los lugares de trabajo pero aún falta determinar cualquier otro paso a seguir. “Tampoco sirve que nos vamos a la casa y sigue todo como está. Hay que hacernos sentir de alguna manera porque el ministerio no está dando oído a nada. Se volvió una costumbre para ellos que entraban antes a paritarias con otros gremios y otros dirigentes que nunca exigían que cumpla,” manifestó.

Finalmente, dejó bien en claro que se garantizarán los servicios de emergencia y guarda pero se suspenderán cirugías o turnos previamente programados. “Nos duele como trabajadores, nos corresponde lamentablemente parar y hacernos sentir porque si no tenemos las condiciones, no tenemos tranquilidad, porque llega fin de año y los compañeros no saben si siguen o no. Hay antigüedades que se tiran a la basura porque no es contemplado una vez que ellos pasen a planta, empiezan con antigüedad 0,” concluyó.