Polémica: Pareja de mujeres tendrá un hijo y reclaman licencia por maternidad

Malena tiene 44 años y hace casi 20 que trabaja como empleada administrativa en ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Natalia Pagano, su pareja, está embarazada de siete meses. Malena está a punto de convertirse en madre por primera vez pero, como no es ella quien está gestando a su hija, en su trabajo no la consideran "madre" sino "padre".



"Hace siete años que estamos juntas. Nati siempre supo que quería tener hijos, al principio yo estaba más indecisa. Quería esperar a que fuéramos una pareja más consolidada", cuenta Malena Díaz Reck a Infobae. Fue hace cuatro años que tomaron la decisión y empezaron una larga serie de tratamientos de fertilidad.

"Queríamos ser madres, no importaba quién fuera la que llevara el embarazo", sigue. Probaron de todo: el método ROPA, al que recurren cada vez más parejas de mujeres (se utiliza la donación de esperma pero una de las madres pone los óvulos y la otra gesta) y otros más sencillos, como la inseminación artificial y la inyección intracitoplasmática (ICSI), una técnica incluida en el tratamiento de fecundación in vitro.









Fue Malena la primera que quedó embarazada. "Pero tuve un aborto espontáneo a las 7 semanas de gestación. Fue muy duro, pero como nuestro deseo seguía firme decidimos seguir intentando". Después de cuatro años en los que les transfirieron embriones a las dos, fue Natalia (psicóloga, 39 años) quien quedó embarazada de Brunna.



Se enteraron en mayo pero la alegría se oscureció cuando Malena se hizo una pregunta: "¿Y qué va a pasar con mi licencia?". La ley 10.430 (Estatuto y escalafón para personal de la administración pública) habla de "personal femenino" y "personal masculino". Dice que al personal femenino le corresponde tres meses de licencia por maternidad y al masculino, 3 días. "Yo soy personal femenino y voy a ser madre, la ley no habla de ser madres gestante o no gestante".

En Recursos Humanos le pidieron que armara un expediente para que la Asesoría General de Gobierno tomara una decisión. Lo presentaron el 7 de agosto pero aún no le dieron una respuesta formal. "Lo que sé, porque vi el expediente, es que desde la Asesoría sostienen que no me corresponde la licencia por maternidad porque no soy la madre gestante sino la licencia por paternidad, con 'p' de papá".



Infobae accedió al expediente. Lo que dice es que "situaciones como la que plantea" Malena "no han sido contempladas por la normativa vigente" y que, por tanto, la licencia por maternidad "sólo es aplicable a la madre que cursa el embarazo. Ello toda vez que la propia norma hace referencia a la necesidad del descanso y recuperación que requiere la mujer con motivo del parto". De no ser por eso, sigue, los hombres tendrían la misma licencia que las mujeres.



Un vacío legal

El sentimiento, dice Malena, es de "indignación": "Soy mujer y voy a ser madre pero me están considerando varón y padre. Además, se contradicen. No me dan la licencia porque no soy gestante pero la misma ley otorga licencia de tres meses para casos de adopción, y ahí nadie gesta. Brunna es hija de dos mamás, y aunque yo no la lleve en la panza, también soy su madre".



Fuentes de Arba dijeron a Infobae que el problema es que existe un vacío legal y están "analizando medidas para suplir esta falencia" y darle una respuesta.