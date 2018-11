El tremendo destape hot de la ex amante de Daniel Scioli

En el año 2017 se desató un escándalo que involucró al ex candidato a Presidente Daniel Scioli. El político aparecía con su novia Gisela Bergeren todos lados pero en un momento apareció otra mujer llamada Sofía Clerici, que supuestamente fue su amante durante unos meses. Berger lo acusó públicamente en las redes sociales con capturas donde se lo ve hablando con Sofía Clerici, la famosa “Miss Tattoo”. “Estamos distanciados, obviamente por su traición. Nunca me lo esperaba”, se sinceró la rubia.

La despampanante morocha aseguró que sólo eran amigos con Scioli. “Los chats son verdad. Somos amigos, es lo que tengo para decir. No me siento la tercera en discordia”, dijo en mayo de 2017.

La mediática compartió imágenes muy hot a través de su cuenta de Instagram en donde se la ve mostrando su increíble lomazo y disfrutando de un viaje que hizo a Las Vegas.

Los seguidores colapsaron y no pararon de likear y comentar las imágenes que resultaron ser impactantes.

“Sos hermosa”, “Una verdadera bomba”, “La mujer más linda”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos que viralizaron las tremendas postales de Clerici.

“La única relación que tenemos es de amigos. Soy una chica joven, los videos que le mandé lo hice jodiendo. En otra vida capaz hubíeramos sido pareja. Somos dos personas públicas, obviamente que no íbamos a ir a tomar un café al bar de la esquina. Gisela y Daniel eran novios, igual no sé cuánto compromiso tenía. Nunca tuvimos sexo, sinceramente. Tenemos buena onda pero sexo no”, agregó en su momento la diosa sobre su relación con Scioli.

Y concluyó: “Lo conozco hace un año. Me llamó Dani y me dijo que me quede tranquila, que diga la verdad, que somos amigos. Él está muy interesado en cómo me está yendo, siempre me pregunta sobre mi local de lencería”.

Relax day in las vegas ☀️ pic.twitter.com/lSsFVgx770 — Sofia Clerici (@SofiaClerici) 17 de noviembre de 2018

Fuente: Radio Mitre