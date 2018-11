Ejemplo de superación: Le faltan ambos brazos y logró recibirse de profesor

Juan Eduardo Zuñiga tiene 37 años y nació sin el desarrollo completo de sus brazos pero esto no fue impedimento para siempre querer superarse. Acompañado por su familia cursó todos sus estudios. Hoy es papá, profesor particular y auxiliar administrativo. Desea dar clases.

Juan Eduardo Zuñiga dialogó esta mañana con InformateSalta y se mostró optimista ante la vida, ya que él sabe lo que es valorarla y darle sentido. Hijo único llegó a este mundo sin el completo desarrollo de sus brazos, pero lejos de quedarse atrás, su familia siempre lo incentivó y superaron todas las trabas que se presentaron para iniciar la educación formal.

“Cuando quise entrar a la escuela me pusieron trabas por el tema de mi discapacidad, pero mi tema era mi discapacidad de los brazos, mentalmente estaba bien”.

Recuerda que él solo tomaba sus clases, en un principio con algo de ayuda de su maestras y sus padres. “Yo solo tomaba las clases, empecé a agarrar el lápiz, empecé a familiarizarme con el lápiz y bueno empecé a escribir, obviamente primero con ayuda de mi maestra de jardín, mis padres”.

Este año llegó uno de los logros más ansiados, su título como profesor de Matemáticas y Física, el cual obtuvo en el Instituto Terciario Nº 6018 de Hipólito Yrigoyen, donde como en toda su vida escolar, recibió el apoyo y enseñanza de grandes personas.



Igualmente nos contó que hace 10 años estuvo cursando la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional pero debió abandonarlos por razones personales y ahí se dedicó a trabajar. Así fue que tomó la iniciativa de retomar los estudios y hoy llegó este título tan esperado.

“Yo hacía Ciencias Económicas en Salta por cuestiones particulares de mi vida no seguí y me volví acá y me puse a trabajar y recién me puse a estudiar. Soy auxiliar administrativo en el Municipio”.

Su deseo es en breve poder estar frente a alguna aula y en contacto con los chicos que por el momento recibe en su domicilio preparándolos para rendir en el colegio o para ser parte de las fuerzas ya sea en Matemáticas y Física.







Destacado y reconocido

En San Ramón de la Nueva Orán hace un par de años recibió el premio persona destacada San Ramón, por Juventud y Ejemplo de Vida. Además hace 2 semanas fue invitado por el Intendente Marcelo Lara Gros a desayunar junto a otros funcionarios, donde le entregó un reconocimiento.