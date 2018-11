Marcharán pidiendo justicia por la muerte de Agustina Nieto

La joven fue encontrada semidesnuda en un aguantadero en el barrio San Benito hace once días. Hasta el momento no hay detenidos.

Agustina Nieto tenía 21 años, hace once días fue encontrada sin vida y semidesnuda en un aguantadero en el barrio San Benito. La autopsia concluyó que murió por sofocación y ante dudas iban a realizar las pericias para saber si fue víctima de un abuso sexual. Su familia anunció que este viernes realizarán una marcha pidiendo justicia.

“Ante el silencio de la justicia nos haremos escuchar” publicó en Facebook una de sus hermanas. La convocatoria comenzó a circular por las redes sociales para que sus amigos y conocidos se unan al pedido.

La jovencita era madre de un niño de un año, que quedó a cargo de una de sus tías. A los medios de comunicación dijeron no saber quién puede ser el causante, hasta el momento no hay detenidos. Visiblemente conmovidos contaron cómo fue que se enteraron de tan triste y desgarradora noticia. “Estaba en un aguantadero, semidesnuda, con los pantalones bajos. No sabemos si la violaron. Solo pudimos reconocerla por fotos”. La Brigada fue a mi casa el sábado a la noche, me dijeron que tenía que reconocer unos objetos y una foto porque habrían encontrado a una chica muerta, era ella, era mi hermana”. Ahora reclaman justicia.