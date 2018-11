Vecinos quisieron linchar al padre salteño que violaba a su hija con un pretexto aberrante

El hecho que dimos a conocer en InformateSalta tuvo enorme repercusión no sólo en Salta sino en todo el país. Un sujeto denunciado en la subcomisaría de Villa Asunción por su propia esposa, con quien estuvo casada durante 14 años, luego de que su hija de 13 años le comentara que había sido violada por su progenitor.



Es más, la menor le dijo a la madre que desde los 8 era blanco de manoseos por parte de su propio padre y que no paró hasta abusar sexualmente de ella. Pero no sólo había abusado de su hija sino que había intentado hacer lo mismo con otra chica, de 16 años, hija de la mujer de un matrimonio anterior.

Lo peor del caso es que el sujeto las amenazaba y les repetía como excusa de esos abusos los cometía en razón de que su madre no tenía relaciones sexuales con él.







Intento de linchamiento

Bronca, indignación y mucha tensión se vivió anoche en Villa Asunción, cuando vecinos junto a la madre se hicieron presente en la casa del padre del sujeto acusado de violador, donde se refugiaba tras conocerse el caso.

Allí fueron los vecinos para lincharlo, para pedirle que se entregue y atacaron la casa del abuelo de la nena. Los vecinos estallaron de furia.

Mientras, y envuelta en un llanto desgarrador, la madre de la nena decía: “Está en la casa de su papá como si nada hubiese pasado, yo se lo llevé a la Policía, le tomaron la declaración y lo devolvieron a su casa como si nada”.







Desconsolada, dijo ante los micrófonos de DNI que estaban en el lugar: "Yo vivía con él, es mi pareja, era nuestra casa, nuestro hogar. No estaba alcoholizado, lo hizo en sus cabales. Yo me iba a trabajar y él se aprovechaba de nuestra hija. El médico legal me dijo que había acceso carnal de hacía un día y medio de que yo fuera a hacer la denuncia. Él sigue en su casa y seguimos con el miedo de que vuelva a violar. ¿Qué iba a pensar yo que iba a hacer eso, si era su papá? Yo tenía que salir a trabajar para mantener a mis hijos, él trabajaba cuando quería".

Debió hacerse presente Infantería para evitar mayores disturbios.