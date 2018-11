El abuelo de la nena abusada por el padre habría ofrecido dinero para que retiren la denuncia

El caso sigue tomando ribetes inesperados. Primero fue el conocimiento del caso y la denuncia policial, que dimos a conocer en InformateSalta, donde una madre acusaba a su marido por el abuso sexual de su hija de 13 años, confirmada por un médico legal.



Tras las repercusiones del caso, anoche la madre y vecinos fueron a la casa del abuelo de la menor en Villa Asunción, donde se refugiaba el acusado: “Está en la casa de su papá como si nada hubiese pasado, yo se lo llevé a la Policía, le tomaron la declaración y lo devolvieron a su casa como si nada”. Esto generó indignación entre los presentes, quienes llegaron a atacar y provocar destrozos en la vivienda del abuelo.

Pero eso no es todo. Envuelta en lágrimas, la madre dijo ante DNI: "Me ofrece 40 mil pesos mi suegro para que lo deje tranquilo a su hijo y retire la denuncia. Yo tengo la denuncia en mano, pero esperan una orden para detenerlo".











Enojo de los vecinos

“Un violador que hace dos semanas violó a sus dos hijas, viene la Policía y lo protege a él, lo devolvieron a la casa. Está el otro changuito ahí en la casa peligrando, cómo se les ocurre que entreguen a un violador y lo vuelvan a soltar. Hasta que den la orden va a volver a violar”, manifestó indignada una vecina.

En un momento se produjo una batalla campal donde vecinos lanzaban hacia la vivienda cascotes de grandes dimensiones y macetas. Por el otro lado, según el relato del periodista Abel Díaz, el supuesto violador respondía con más piedras desde la terraza de la casa para repelerlos. Por ello se hizo presente Infantería de la Policía.

Abuso confirmado

A todo esto, el médico legal habría constatado que la menor fue abusada y violada, registrándose el último episodio el martes 13 de este mes.

La madre de la menor, es de escasos recursos y no tiene los medios para contratar un abogado, indica DNI.

Rescatado por la Policía

Finalmente, y ante los disturbios, apareció la Policía de la Provincia en Villa Asunción, ante la mirada de todos los presentes.

“Se lo llevó de oficio detenido para preservarlo, se optó por llevarlo, quedó a disposición de la fiscal, es un hombre de alrededor de 30 años. Para estos casos de violación trabaja una unidad especial", expresó el comisario a cargo del operativo.

“Que la policía no lo libere, porque los vecinos vamos a hacer justicia por mano propia, lo vamos a matar”, dijeron los vecinos, mientras que el abuelo de la nena, y padre del acusado dijo: “La culpa es de la Justicia por no llevarlo a tiempo, yo no lo estoy encubriendo. Yo necesito que arreglen los daños de mi casa", expresó el hombre.