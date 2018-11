Caprichos de Salta: El Disco

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Todos sabemos de la existencia de las sociedades secretas. Las hay de diferentes clases aunque todas copian el modelo y el método de los Illuminati de Baviera (que dicho sea de paso, dejaron de existir a poco de haber nacido) combinados con el pensamiento mágico hebreo del siglo XI (formado por la influencia del esoterismo islámico que supo recoger algunos fragmentos del mas arcaico conocimiento desde la profundidad de la memoria). Los Radhanitas no son la única sociedad secreta salteña operativa, también existen otras… (Claro está, sociedades secretas de verdad, no aquellas que juntan jugadores de rayuela para conspirar por un puñado de bijouterie y el cotillón de UOCRA)

Hoy vamos a hablar de Los Dii Consentes, un grupo de hombres y mujeres que tienen un fuerte vínculo que no es otra cosa que la complicidad para realizar determinados actos delictivos. Estos seis hombres y seis mujeres se dedican a la profanación de antigales y sitios arqueológicos: son huaqueros. Ellos creen que estando separados dividen la culpabilidad en doce fragmentos y eso mengua el perjuicio divino a su existencia particular; pero al juntarse son la totalidad de esa culpabilidad y en un ritual luctuoso, se declaran culpables y se entregan; recrean un juicio y son ahorcados para renacer puros. El ciclo de vida-muerte, contaminación-purificación, se cumple reviviendo el mito solar. Juntan fuerzas para llevar adelante la lucha interior que los condena o redime según el viaje solar… y de paso hacen unos mangos. Todos ellos son gente de ciencia con acceso a valiosísimo conocimiento y alta tecnología. Se reúnen unas pocas veces al año en un museo, que no voy a nombrar, y dan cuenta de las existencias de su cuantioso botín. Actúan separados en seis parejas que cubren áreas asignadas y en caso de necesitar apoyo son asistidos por uno o más dúos.

Una noche, reunidos en un lugar solo por ellos conocido, esta hermandad mostró una serie de hallazgos que, más allá de la admiración, generaron un cúmulo de confusiones y dudas: Objetos infrecuentes en cualquier nómina huaquera que suscitaban anacronismos propios de la literatura fantástica. Una de las parejas mostró una serie de fotos de un lugar en la cordillera donde yacía un barco. Quizá se puedan buscar explicaciones a esto y seguro las haya. El problema radicaba en que la nave era de acero y estaba semi enterrada en un lugar que el mar abandonó hace ya demasiado tiempo. Cuando las aguas supieron estar allí, no solo no existían los barcos sino que tampoco la metalurgia ni la cordillera… tampoco, siquiera, eran imaginables los humanos (si es que había en esos tiempos algún ser que podía imaginar algo). Varios soles y varias lunas pasaron para resignarse al fracaso de intentar comprender que fue lo que sucedió, cómo y cuándo. La idea de que nuestra historia es más extensa de lo que se sospecha, o de lo que nos quieren hacer creer, es un ejercicio riesgoso para nuestras posibilidades de afirmar y confirmar las pocas certezas que sostienen nuestro presente y nos proyectan al futuro… si es que eso, también, es real. Pero ese descubrimiento no fue el único elemento que comprometía el entendimiento y la cordura de los hermanos. Una de las parejas extrajo de una tumba de más tres años de antigüedad, algo que parecía un destapador de botellas de cerveza (que comprobaron servía para tal fin) y un par de anteojos de finos cristales con un aumento considerable. Pero nada se comparaba con el más curioso de los objetos: Un disco de vinilo.

El disco fue puesto a girar en un combinado Ranser de los años 60 y dejó perplejos a todos. Lo que sonó fue El Concierto de Aranjuez. Pero en la etiqueta no figuraba con ese título ni con la autoría de Joaquín Rodrigo; tampoco era conocido el intérprete. La etiqueta rezaba: Tibium, Helios, mene, tetragrammaton. Más abajo, agregaba: Adonai, Abrac. Un número cerraba esta serie de misteriosas palabras impresas: 28.

Dicen que un hermano sugirió que el enigma lo resolvía el contenedor y no el contenido. El contenido era, por todos, conocido; la forma que lo contenía era la clave. La circunferencia es el laberinto perfecto, la cárcel del tiempo donde siempre han ocurrido las mismas cosas y seguirán ocurriendo… la cárcel de la vida… quizá la liberación vaya más allá de la purificación… mucho más allá. Una de las hermanas tomó el disco, lo calentó y después de retorcerlo dijo: “He aquí el infinito. Todo lo que aquí había lo sigue habiendo pero, ahora, es inentendible para nosotros. Ahora ya no podemos volver a reproducir los sonidos del pasado. Ahora solo podemos recordarlos por fragmentos o ir al futuro… a una plataforma de música en internet y escuchar El Concierto de Aranjuez completo (ese que volvió a imaginar Joaquín Rodrigo, miles de años después…y hoy toca Paco de Lucía) nosotros estamos dentro del disco, somos la música de la vida… siempre la misma melodía.”