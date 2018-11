Perlas de la literatura salteña: Presentan una nueva edición de “Locura en las montañas” de Néstor Saavedra

El pasado 6 de noviembre, como todos los años, se conmemoró el Día del Escritor Salteño. La fecha, que se estableció como homenaje a Juan Carlos Dávalos y Juana Manuela Gorriti, pilares literarios de la región, sirve para recordarnos el inconmensurable legado literario de Salta.

Para culminar este mes en el que se recordó a nuestras mejores plumas, se presentará en la Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza la reedición de una de las novelas del escritor Néstor Saavedra. Se trata de “Locura en las montañas”, editada por primera vez en 1948 por Ediciones El Estudiante, en la Colección “Rama al Norte” que dirigía el poeta Manuel J. Castilla.

Esta vez, “Locura en las montañas” sale a la luz en un nuevo formato, gracias a Editorial Hanne y bajo el auspicio del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta. Con tal motivo, sus familiares y amigos organizaron para esta noche su presentación oficial, la cual contará con la participación de Liliana Bellone y Ricardo Nallar. La misma está prevista para las 20 hs. en Avda. Belgrano 1002, lugar donde funciona el Complejo de Bibliotecas y Archivos, o Biblioteca Provincial.

Esta reedición no deja de ser un hecho destacable para dar continuidad al legado literario y artístico de nuestros predecesores. Así como indica la escritora salteña Liliana Bellone “Sin duda, la nueva edición de ‘Locura en las montañas’ de Néstor Saavedra, constituye un acontecimiento para el mundo de las letras de Salta, la región y el país, ya que es un texto precursor en el sistema literario argentino. (…) Huérfanas de una recepción adecuada en su época, las novelas de este escritor encuentran en la actualidad, la posibilidad de lectores más afines, con otras competencias y saberes para interpretarlas”. Para esta segunda edición, la obra fue totalmente transcripta desde su formato original en papel, y corregida por Martín Masri, a lo que se le añade el prólogo que estuvo a cargo de la escritora Liliana Bellone.

Sobre el autor y su novela

Néstor Saavedra (1915-2005) además de ser un destacado autor salteño que cuenta en su haber con más de veinte libros de cuentos, novelas y poesía, fue un verdadero precursor del realismo objetivo, alejado del regionalismo folklórico. Publicó por entregas en un diario de amplia tirada, dos novelas: “Tartagal villaje” y “El asalto”, en 1959 y 1965 respectivamente, con gran receptividad por parte del público. Recibió numerosos premios nacionales y provinciales por su trayectoria.

“Locura en las montañas”, editada en 1948, fue su primera novela. Continuando con las palabras de Liliana Bellone, compartimos sus reflexiones en torno a la obra: “Ambientado entre 1936-1937, años de la Guerra Civil Española y al advenimiento del nacional socialismo en Italia y Alemania, instancias a la que el narrador-personaje se refiere en varias oportunidades, el texto cuenta la historia particular de un empleado de Vialidad Nacional, en el escenario del campamento que levanta la empresa para construir rutas. Los ingenieros, técnicos, obreros y empleados administrativos, responden a la tipología de la clase media argentina de aquellos años, muchos de ellos hijos de inmigrantes europeos y angustiados hombres y mujeres de ciudad-como los personajes de Roberto Arlt-, totalmente alejados de los prototipos de la literatura del noroeste argentino, que hasta ese momento solamente describía a gauchos e indígenas, a caciques y señores feudales. Más cercana a Hemingway que a Juan Carlos Dávalos, la narrativa de Néstor Saavedra muestra un espacio distinto de lo colonial y atávico; la ciudad de Salta ya no presenta su perfil colonial, sino que aparece como una ciudad moderna, con sus cafés, salas de baile, cines, automóviles, etc. 'Locura en las montañas' plantea el tema del aislamiento y la soledad, la no adecuación y las elecciones amorosas que determinan un desenlace enunciado desde el título y que tiene que ver con las condiciones individuales y sociales que conducen a la psicosis.”

Para agendar: De este modo queda hecha la invitación a quienes deseen acompañar la presentación de la reedición de “Locura en las montañas”, como así también para quienes decidan reencontrarse con el autor a través de sus páginas. La presentación tendrá lugar hoy, jueves 22 de noviembre, a partir de las 20 hs. en el Complejo de Bibliotecas y Archivos (Avda. Belgrano 1002)