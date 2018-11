Descontrol en un boliche: Chicas muestran partes íntimas a cambio de un espumante

Imágenes que se viralizaron en las redes sociales, generaron polémica en la capital entrerriana y cuestionamientos acerca de lo ocurrido en un boliche. Según contaron, un boliche proponía regalar un vino espumante a las chicas que se animaran a subir a la barra, bailar y mostrar sus partes íntimas.

Aparentemente, eso ocurrió el pasado fin de semana en un boliche de la zona del puerto de Paraná y algunos de los concurrentes al boliche, replicaron fotos y un video en las redes.

Las fotos muestran a una joven arriba de la barra que, alentada por el animador del boliche, exhibe los senos y se desabotona el pantalón, para obtener el premio de un vino espumante.

En las imágenes, también se ve a varios jóvenes que tomas fotografías y graban videos con sus celulares, mientras la chica exhibe su cuerpo a los asistentes del boliche. Según trascendió, también existe un video de lo ocurrido el pasado fin de semana, y recorre las redes sociales en Paraná y zona.

El hecho generó gran cantidad y diversas reacciones, como también opiniones acerca de lo ocurrido en el boliche. Algunos de ellos, cuestionan al boliche y la actitud del animador, que la alentaba a quitarse la remera. Otras opiniones apuntan contra la joven por "regalarse" a cambio de un vino.

Sin embargo, llamó la atención que algunas personas que opinaron en las redes sociales, afirman conocer a la joven que aparece en el video y las fotos, y aseguran que es menor de edad. Incluso, algunas personas afirman que tiene 15 años de edad y según las ordenanzas vigentes, no se debería permitir ingresar menores a los boliches y tampoco, permitir que consuman bebidas alcohólicas.

Las diversas opiniones que se refirieron al tema, abordan diferentes aristas de la cuestión. Estas son algunas de ellas:

Gerardo: "¿Por qué no se preocupan por los asesinos al volante mejor? Que son los que salen de estos boliches re borrachos y matan gente".

Erica: "El problema no es la piba, el tema es que las hacen mostrar a cambio de algo"

Evelyn: "¿Por qué mejor no escrachan al animador por degenerado Y a los del boliche por dejar entrar menores? Es fácil es juzgarla a la chica. El animador le decía que se saque todo. Les tendría q dar vergüenza a ellos por hacer eso con una menor".

Nati: "Es cierto en muchos boliches incentivan a cosas, obviamente no las obligan pero les ponen presión delante de todos".

Eric: "El animador tiene que saber que tiene un límite".

Delfina: "¿En realidad fue obligada a desnudarse más o menos por el alcohol? Yo creo que no. Ya a los 16 años la nena sabe lo que está bien y lo que está mal. Y es obvio que si se desnudaba, la iban a terminar filmando y compartiendo en las redes sociales. Pero no me vengan que la culpa es solo del boliche, porque también la gurisa tuvo la culpa".

Lina: "En realidad, los del boliche de daban letra para que lo haga. Le dijeron: ¿a que no te animas a sacártela la remera y después el corpiño" Y hasta la tanga se bajó".

Gerardo: "Si ellas aceptan ya es su problema. A mi, sinceramente esto no me interesa. A mi, me interesa los controles a las salidas de los boliches. Mira el muchacho que murió, por un pen? en pedo".

Catalina: "Nadie la obligó, pero ellos le decían que se saqué la ropa. La loca también tuvo la culpa por seguirles el juego, pero ellos siendo mayores estuvieron mal".

Silvia: "Más vale que la conozco. No llega a los 15 (años). No quieran tapar el sol con la mano. Quieren defender lo Indefendible".

Maira: "El respeto por uno mismo, sale desde casa! ¿Y los padres; Y el dueño del boliche? Donde los menores de 18 años no pueden, ni deben ingresar, y mucho menos, ingerir bebidas alcohólicas. ¡Que asco y pena, me da leer comentarios donde insultan horriblemente a una mujer!".

Mauro: "Y ustedes piensan que los dueños del boliche les importa si la piba esta en bolas, tienen otros boliches más para abrir. Y que suceda lo mismo, pero por una BEBIDA hacer eso. Todo bien que sea su cuerpo, pero ¿POR UNA BEBIDA?".

Mercedes: "¡Pobre mina! Digna de lástima... ¿tan poco se valora? Triste su realidad".

Lisandro: "Los padres ¿dónde están?, eso ocurre porque hoy en día, falta diálogo con los mismos, es una pena como se arruinan la vida. Así nunca un hombre la toma en serio, después si les ocurre algo, tienen que lamentarse, pero ya es tarde. Lamentablemente esto no creo que cambie, se ha perdido el respeto y muchos valores".

Sol: "Esto se hacía antes, hace años atrás en lo que era (el boliche) "Coyote". Subías a la barra a bailar y te regalaban algo de tomar. Después las minas quedaban en micros hilos dentales. ¿Alguien se acuerda?".

Zami: "Esta vez, yo no fui una espectadora, pero lo viví la ante última semana y la verdad, a las chicas que lo hicieron, no les afectó para nada, subir y mostrar todo (cuando digo todo es literal) por una bebida o cualquier cosa. Chicas estamos grandes, saben que varios pibes las miran hasta son capaces de filmarlas y aún, sabiendo eso, lo hacen igual. Estoy en contra a lo que dicen algunos que la culpa es del boliche, la verdad es que no, nadie te obliga a subirte ahí y hacer lo que se precisa. La próxima tengan más conciencia".