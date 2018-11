En busca de la unidad del PJ: Leavy se aleja y descarta su presencia

Siguen las repercusiones tras la convocatoria por parte de sindicatos salteños y las 62 Organizaciones Peronistas, a la unidad de todos los dirigentes del PJ provincial, incluido Sergio Leavy, para garantizar la continuidad del gobierno justicialista en Salta.

Sin embargo, el diputado nacional por el Partido de la Victoria, descartó su presencia en el acto que se realizará el próximo lunes, a las 11 horas, en el predio de Luz y Fuerza. “Creemos que no vamos a ir a esa reunión", sentenció en una comunicación con Fm La Cigarra.

Leavy indicó que no es la primera vez que recibe una invitación de los gremios: “Ya nos habían invitado en varias oportunidades para defender a los salteños, creíamos que eran muy necesario, ahora vemos que aparentemente todo es una unidad dentro del partido justicialista”.

Ante esto, el presidente del Partido de la Victoria aseveró: “Nosotros pertenecemos a otra fuerza, al PdV, no me convocaron como presidente del partido sino como un diputado nacional”. Por otra parte consideró que los gremios “son muy importantes en la unidad nacional y deberían ser la unidad de los salteños”.

En la convocatoria para el encuentro, también se dejó prevista la firma de un acuerdo entre los presentes, cuyo contenido no trascendió. No obstante, Leavy comentó que el mismo “habla del movimiento obrero, de lo que defendemos todos los peronistas, pero no es claro sobre la convocatoria que se está haciendo”.