La CGT Salta pone en duda la realización de la convocatoria para unir al PJ

Entre ida y vueltas entre justicialistas, llegó el turno del secretario general de la CGT Salta, Jorge Guaymás, para decir que su espacio sindical no ha convocado a ningún encuentro de unidad del peronismo salteño.

“Nosotros no hemos convocado a nada. He tenido un acercamiento telefónico con el compañero Leavy entendiendo que todo concepto del movimiento obrero de ver que el peronismo me parece interesante” dijo Guaymás por FM Aries.

Además catalogó de poco seria a la convocatoria porque: “Se habla de un documento que desconocemos, qué habla que participamos los que no hemos sido llamado ni reunido nunca”.

En consecuencia, Guaymas indicó que se hablará con algunos secretarios generales para saber cuál es el rol del movimiento obrero en esta convocatoria. Además admitió que conocía de la iniciativa pero que no nació de ellos la convocatoria. “Se convocó y a mí me dijeron si me parecía bien convocar - dije que si me parecía bien - pero que nos sentemos a ver cuáles eran los puntos a tratar en la convocatoria”.

Fue así que concluyó: "Tengo claro que nunca he participado, que no conozco un documento que dice que hay por ahí y que no voy a participar en algo que primero no esté en una mesa. Y si esta hecho a los ponchazos, entre gallos y media noche, que sigan siendo los dirigentes sindicales que son mas útiles para el gobierno de la provincia o para algunos funcionarios, y no sean serios en saber que la unión se da con una crítica a la Nación y la provincia muy fuerte en muchos sectores".