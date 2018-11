Susana Giménez apuntó contra Cristina Kirchner: “No puede ser presidenta ni de un club de rugby”

Su” en conversación con el magazine “Pamela a la tarde”, sostuvo que: “No fue un año muy bueno. Yo creo que tiene que pasar todo esto. Tenemos que apretar el cinturón, como siempre. Pagaremos más impuestos, lo que sea pero hay que salir”.

Más tarde, el movilero que le realizó la nota le consultó a la conductora si “seguía apostando por este Gobierno” a lo que ex vedette contestó: “No tenemos otro. Sí hubiera otro, sí”.

En cuanto a la hipotética situación de que la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, volviera a postularse en la próximas elecciones nacionales, la presentadora de televisión fue rotunda en su respuesta: “Me parece un disparate, una persona que tiene 17 causas penales no puede ser presidenta ni de un club de rugby. Pero bueno, que se yo. Es lo que me parece”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la diva se distancia de la ex mandataria. En 2013, ya había declarado en contra del modelo que dirigía la actual senadora: Siento como siente el pueblo, que uno tiene que enterarse de las cosas, le deben dar explicaciones. Me hubiera gustado que la Presidente hable, que no ignore lo que pidió más de un millón de personas en la calle y después te digan que son 180 mil, que no nos tomen como estúpidos“.

Además, en esa ocasión había asegurado:“La gente tiene que expresarse, este es un país de gente muy mansa. De gente que acepta lo que le pasa, somos muy especiales. Siempre fuimos muy egoístas. ‘Yo estoy bien, los demás que se jodan'”.