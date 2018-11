Para los hinchas de Boca y River, el resultado no cambia su amor por el club

A horas de la superfinal entre Boca y River que consagrará el nuevo campeón de la Copa Libertadores, Fede Suárez, creador de “Los Bosteros de Salta”, ante las cámaras de InformateSalta, contó que “hace 23 días que no pueden descansar bien pensando en el partido”.

En la oportunidad, explicó que se reunirán en el museo, ubicado en calle Belgrano 2131, para vivir el encuentro junto a la familia. “Estamos con muchos nervios, sabemos que es un partido muy importante para todos, pero cualquier resultado sea negativo o positivo nunca nos olvidemos que somos hinchas”, dijo.



Además adelantó que ya están preparando los festejos por el día del Hincha de Boca, que se conmemora el 12/12. “Nos sentimos orgullosos de ser hinchas de Boca, nunca se olviden de eso”, expresó.

En tanto, Oscar y Lautaro Aranda, fanáticos del millonario, ante las cámaras de nuestro medio, explicaron que ser hincha de River es una pasión sin límites. “Es un amor que no tiene condiciones, que no pone límites, es inexplicable, es lo máximo, estos colores, la camiseta, el escudo, te emocionan”, resaltaron.

Con respecto al partido, se mostraron confiados en ganar y dar la vuelta, pero aclararon que “si no lo ganan, no importa, porque la pasión, y el sentimiento por River no va a cambiar”, dijeron.

Además agradecieron al club por las alegrías. “Sentimos muchísimo orgullo de ser hinchas de River, el resultado no va a cambiar lo que sentimos”, manifestaron.

En tanto, Ramiro Muceda, del Movimiento Ángel Labruna, invitó a todos los fanáticos de River a disfrutar de la final en el bar Macondo, ubicado en Balcarce 980, donde se reunirán mañana. “No se cobra entrada y hay dos pantallas gigantes”, señaló.