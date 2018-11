Copa Libertadores: Macri apuntó contra las barras y criticó a la Justicia

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue contundente y responsabilizó a la barrabrava de River del ataque al micro donde viajaba el plantel de Boca hacia el Monumental: "La barra organizó esta agresión" dijo y publicó Olé.

"Hacen una investigación de meses contra jefes de la barra de River y con las pruebas que tienen se permitió el allanamiento. Se encontraron millones de pesos y 300 entradas, que fueron comprobadas como reales. Entonces, ¿cómo se va a tipificar como contravención y soltar a los agresores?", describió y se preguntó Macri.

Por este motivo, el ex presidente de Boca continuó al respecto: "Necesitamos que los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y cada uno de nosotros trabajemos para terminar con la violencia. no me voy a resignar". Así, aprovechó para comunicar que se elevará la Ley de Barrabrava a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.







¿Qué es la Ley de Barrabrava? Con ella se busca tipificar como penales a todos los actos violentos ocurridos en el contexto del fútbol y aislar a quienes tienen prohibición para entrar a diferentes estadios tres horas antes del partido en un lugar lejano al evento deportivo.

Además, Macri se detuvo para replantearse cómo quedó el fútbol y la Argentina en general ante el mundo tras los incidentes y la suspensión del River-Boca: "Recibimos al presidente de la FIFA en nuestro país y vivió una experiencia espantosa desde que salió del auto y llegó a su platea. ¿Cómo puede ser que pase esto en una cancha de fútbol?".

"El camino de la educación es largo, lo hemos comenzados pero debe interpelarnos a todos los argentinos. El fútbol es maravilloso pero no habilita comportamientos salvajes. Hubo más de un millón de concurrentes en los Juegos Olímpicos de la Juventud y maravillamos al mundo. Somos los mismos, podemos y se puede cambiar", concluyó Mauricio Macri en un monólogo en conferencia de prensa. Luego, Patricia Bullrich y Nicolás Garavano sí respondieron preguntas.