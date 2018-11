Venta ilegal de terrenos: Barreto apuntó a una “connotación política” en su contra

El ex titular de Tierra y Hábitat declaró en la instancia final del juicio por la venta ilegal de terrenos en el loteo de Parque La Vega. “Recibía presiones de todos lados”, aseguró.

Tras 26 días de audiencias, mañana iniciará la ronda de alegatos en contra de Diego Barreto, ex titular de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, Víctor Rodriguez Diez Tizón, Roberto Nellessen, Esteban del Corazón Jesús Clemente, Nelson Horacio Salazar y Marcela Cinthia Martínez por la venta ilegal de terrenos en el loteo de Parque La Vega.

La fiscal Paula Poma, encargada de la investigación, a lo largo de meses logró rearmar los movimientos de una asociación ilícita que, según la acusación, estaba liderada por Barreto y en la que punteros políticos actuaban como enviados para concretar las transacciones. Previo a la etapa final, hoy comenzó a declarar el exfuncionario de Tierra y Hábitat, quien dijo que la acusación en su contra es de tinte "político".

Según informa el diario El Tribuno, Barreto afirmó que dicha denuncia "tuvo una connotación netamente política”. También indicó que la toma de terrenos en ampliación Parque La Vega se hizo en un año. Precisó que fue en el contexto de la toma que conoció a Esteban Jesús Clemente, porque le dijeron que era un dirigente con llegada entre la gente y que él podía interceder para que el conflicto se resolviera sin necesidad de llegar a un desalojo.







“Lo conocí en la toma y él después se sumó con otra gente a Miles, mi partido, pero nunca le dije que pida plata por los lotes”, precisó Barreto, según la reproducción del matutino local.

Por otra parte aseveró que, cuando se lanzó como candidato, jamás le dijo a la gente “que tenía que pagar por un lote, a nadie, y mucho menos dejarse apretar políticamente”. A esto agregó: “Recibía presiones de todos lados. Eso fue lo que llevó a que se desencadene este problema. Cuando me enteré por los medios que me mencionaban como jefe de una asociación ilícita me presenté en la Fiscalía. Es un error gravísimo”.

Finalmente, el ex funcionario concluyó su exposición considerando que “hay una animosidad contra mi persona. Pido que esto se aclare pronto. Que salga a la luz la verdad”.