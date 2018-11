Niños con diabetes esperan que diputados aprueben el acceso a nuevas tecnologías

“Un niño con diabetes no tiene la culpa de estar enfermo”, dijo a InformateSalta Rossana Del Frari, la autora del proyecto que busca incorporar nuevas tecnologías al plan de cobertura para niños que padecen la enfermedad y no tienen otra social. Hoy diputados tratarán la iniciativa.

“Estamos felices, por fin después de tanto tiempo el proyecto que nació una madrugada después de un taller con niños donde vi que se miraron entre sí y notaron la diferencia, algunos tenían el Freestyle libre, un botón que evita tantos pinchazos y los monitorea todo el día y otros no, por diferencias en el acceso a la salud va a ser votado. Sus rostros de frustración motivaron esta lucha”, contó.

El expediente 9138465/7 fue presentado por los diputados Eduardo Leavy y Mario Ángel y obtuvo en la Cámara de Diputados media sanción el 31 de octubre de 2017 y fue aprobado el 14 de diciembre de ese mismo año por la comisión de Salud Pública, con modificaciones de senadores volvió a la Cámara de origen y hoy finalmente será votada.







Rossana, mamá me Mili, contó que un niño con diabetes debe controlar su glucemia durante todo el día, incluso de forma nocturna, “generalmente los papás hacemos ese chequeo a las tres de la mañana, imaginen que ni siquiera pueden descansar, los despertamos para pincharlos de nuevo”. Las aplicaciones de insulina son muchas y esas también implican dolor.

“La posibilidad de que los niños que no tiene obra social accedan a infusores subcutáneos contribuye a un mejor control y mejora significativamente la calidad de vida. Evita los episodios de hipoglucemia o hiperglucemia. El buen control de la diabetes va a dar lugar a mejorar la salud, tanto al paciente como al grupo familiar”, aseguró a InformateSalta

Pero no es solo ese el objetivo del proyecto sino también el de inclusión. “Ver a los chicos mirarse, compararse y preguntarles a sus padres porqué ellos no tienen el aparatito te rompe el corazón, cómo les explicas que ellos no pueden evitar los pinchazos porque no tienen obra social, es muy doloroso”, remarcó.







Aseguró a InformateSalta que el programa de diabetes de la provincia otorga las tiras reactivas, la insulina y un glucómetro para medir, pero los avances de la tecnología son formidables y deberían ser incorporados a estos programas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. “La diabetes controlada evita otras enfermedades”.

La mujer no negó nunca la cobertura del estado, pero sí aseguró que es importante que se actualice a medida que la ciencia avanza.