Ramasco prepara el once ideal

Tras empatar ante San Martín de Formosa, el “Albo” tuvo fecha libre y aprovechó para preparar el encuentro que jugará el próximo domingo, desde las 17 horas, ante Boca Unidos de Corrientes, en el Gigante del Norte.

Boca Unidos, es el puntero de la zona cuatro. Aunque ostenta su liderazgo con diez partidos ganados, de visitante lleva tres partidos sin poder ganar, con dos empates y una derrota.

El DT Daniel Ramasco todavía no definió el equipo que pondrá ante los correntinos. Mañana realizará la práctica formal de fútbol y ahí decidirá los once que pondrá el domingo. Para este partido, el entrenador ya tendrá a su disposición a Joaquín Iturrieta, quien cumplió con la fecha de suspensión y podrá volver al once titular.

El “Albo” tiene la obligación de sumar en estas dos fechas para llegar con mejor puntaje a al revalida.

Festeja su cumpleaños en casa

Desde las 21, en el Gigante del Norte, la fiesta comenzará con un partido de fútbol femenino en el que participarán las chicas del seleccionado sub 18 del club, que juega el torneo de la Liga Salteña de Fútbol. A las 22.30 la celebración continuará con un partido amistoso entre la primera local del fútbol albo, con varios de los valores que llevaron al millonario a realizar una buena campaña en el certamen liguista, frente a su par de Argentinos del Norte.

Mientras que las agrupaciones de hinchas tienen pensado arrancar con su banderazo a las 21.30 y luego de los festejos marchar en caravana hasta la plaza 9 de Julio.