La Justicia confirmó que el cuerpo encontrado en el Río Colorado es de Julián Elías Mendoza

Tras el reclamo de su madre, fuentes judiciales aseguran que Cristina Pérez no quiso ir a reconocer el cuerpo hallado. Por su avanzado estado de descomposición el Juzgado de Garantías, previo a la toma de muestras, ordenó su entierro y luego constató su identidad a través de las huellas.

Según pudo conocer InformateSalta, desde la Fiscalía Penal de Pichanal , a cargo de Sofía Fuentes, informaron que tras el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas del río Colorado en Pichanal se buscó si se trataba en este caso del joven denunciado como desaparecido Julián Elías Mendoza de 27 años.

En tal sentido se intentó que la madre, Cristina Pérez, fuera a reconocer el cuerpo pero no accedió. Luego le enseñaron fotos de la vestimenta pero dijo que no correspondían con las de su hijo al momento de desaparecer. Fue así que, al no contar con morgue en el lugar y teniendo en cuenta el estado de descomposición el cuerpo, el Juzgado de Garantía, tras haber tomado muestras genéticas, ordenó enterrarlo.



Posteriormente, con la toma de la huella del cuerpo se cotejó con la del joven Mendoza, comprobándose que se trataba del mismo. Ante los reclamos de la madre, recientemente se realizó un cotejo genético con ella pero que tiene una demora de un mes.

El cuerpo fue encontrado el viernes 2 de noviembre en cercanías a La Balanza.