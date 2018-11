A favor del pago de ganancias, el juez Abel Cornejo criticó el fallo de la Corte Suprema

Ayer en un polémico fallo los integrantes de la Corte Suprema de Justicia decidieron que los jueces que hayan asumido en la función durante el 2017 deberán pagan el impuesto a las ganancias, mientras que sus colegas en ejercicio anterior no. Al respecto el juez de la Corte salteña, Abel Cornejo, opinó: “Estoy en total desacuerdo con el fallo porque considero que crea asimetrías, desigualdad e inequidad. Esto es una decisión política”.

En diálogo con InformateSalta manifestó estar de acuerdo en que los magistrados paguen ganancias, “creo que todos tenemos que cumplir con el pago de impuestos y la decisión que se tomó genera en malestar en la sociedad y que la opinión pública hable de ciudadanos de primera y de segunda”.

Aseguró que “el fallo no solo se distancia con el sentir de la sociedad” sino que alimenta la mala imagen de la justicia, “creo que la decisión no genera equidad y el método de aplicación tampoco, la mayoría no va a pagar. Para mí lo mejor es que el Congreso vuelva a tratar la ley”, aseguró.





El pago de ganancias es un tema que los magistrados salteños dejaron en manos del Ejecutivo hace tiempo aunque Cornejo fue claro al opinar que “los jueces deben contribuir a la recaudación porque eso vuelve al Estado en mejoras y es lo que se necesita hoy”.

El fallo regresó al juzgado a cargo de Esteban Furnari, en el fuero contencioso administrativo federal, para que se dicte la sentencia sobre el fondo del caso, en el mismo hay un apartado donde se informa que aquellos jueces que ahora deberán cumplir con esa obligación contributiva podrán realizar las presentaciones que consideren necesarias en caso de no estar de acuerdo, al respecto Cornejo dijo: “Estoy seguro que los magistrados que quedaron obligados al pago van a hacer presentaciones, esto ha generado inequidad, si pagan unos, que paguen todos”.

Finalmente criticó la composición de la Corte Suprema de Justicia, “existe un problema estructural que tiene que ver con el número de integrantes, cinco es insuficiente y no tiene representación federal genuina”.