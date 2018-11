Desde enero funcionaría la sala de autopsia en Orán

El Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals visitó en la mañana de hoy el Norte provincial. El motivo de la visita a Orán fue analizar el tema de las autopsias al aire libre, maniobra frecuente en los últimos años.

"Estuvimos dialogando con el Intendente Lara Gros sobre lo sucedido en la sala de autopsia pero principalmente coordinando acciones para terminar con la práctica de las autopsias al aire libre como sucede en los últimos años", empezó diciendo el Procurador.

Siguiendo en sus declaraciones pidió disculpas por las demoras en las obras, que tuvieron que ver con problemas presupuestarios y estimó un plazo no mayor de 2 meses.

"Estimo que en un plazo no mayor a los 60 días la empresa contratista podrá cumplir con los detalles que le estamos pidiendo haga en la construcción. Lamentablemente no lo pudimos resolver anteriormente por problemas presupuestarios y porque la obra pública tiene un ritmo que nosotros no manejamos", manifestó López Viñals.

Puntualmente sobre el tema de las autopsias al aire libre, López Viñals indicó: "eso no puede ocurrir nunca más, es inaceptable decir como pretexto que no tienen la llave del lugar. La principal responsable de la llave es la Dra. Gómez, y en caso de no estar disponible se debe coordinar con ella para abrir la sala. Acerca de la autopsia al aire libre por parte del médico de la policía mantendremos reuniones con las autoridades del Ministerio de Seguridad porque no podemos seguir permitiendo ese comportamiento que va en contra de todas las normas y formas que tenemos de trabajar".