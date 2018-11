Presupuesto provincial 2019: “El gobernador que venga va a recibir una provincia ordenada”

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores salteños aprobaron el Presupuesto Provincial 2019. Lo hicieron con 17 votos en contra del bloque PV, Cambio por Salta, UCR y PO.

Al respecto, su presidente, Manuel Santiago Godoy, de visita en la redacción de InformateSalta, opinó que se trata de un proyecto corto pero bien hecho y equilibrado, el último de la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey.

“Ha tenido en cuenta, en ese sentido, dejarle al gobernador que venga un presupuesto ordenado, 160 millones por arriba, no hay déficit hay superávit, de un presupuesto que tenía 5 mil millones de pesos de déficit a hoy tenes una provincia equilibrada. Es una manera de mirar muy bien a aquel que viene y que se debe hacer cargo de la provincia para que sepa que está recibiendo una provincia ordenada,” dijo.

En este sentido, consideró que desde el Ejecutivo pusieron la mirada en los recortes que anunciaron desde Nación, que deja a la provincia sin 5 mil millones de pesos, los que deberá cubrir la provincia con fondos propios.

Además, hizo hincapié en la quita del subsidio al transporte que obliga al gobierno de la provincia a replantear algunas cuestiones. “No puede ser que haya colectivos que vayan llenos y vacíos y cobren lo mismo. Ese famoso cuento de dar vuelta la calesita y cobrar se debe acabar. Hay que rectificar recorridos para que los colectivos lleguen con mayor rapidez y presten el mejor servicio posible. Tenemos las gratuidades por ley, que eran pagadas por el subsidio, hoy la nación no las manda,” indicó.

El diputado ratificó la postura del cuerpo legislativo que se niega a aumentar el boleto por ley y afirmó que se debe luchar para el incremento no se termine trasladando al bolsillo de aquellos que no cuentan con el beneficio del pase libre. “No puede ser cierto que el boleto llegue ni a 15, hay que hacer todo lo posible para que suba, o no, pero que haya una razón adecuada y que los empresarios sean los que más pongan,” expresó.

Por otra parte, subrayó que de los 7 mil millones de pesos que destinarán para obras públicas, casi en su totalidad serán para trabajos de prosecución. “No hay tantas casas, ya buscaremos, porque el IPV no está para ser intermediario sino para imaginarse ideas, para ayudar a la gente a conseguir casas y me parece que esa debe ser una de las maneras. En eso debemos seguir adelante porque la Nación ha dejado de mandar plata para vivienda,” manifestó.