Elecciones 2019: “Gustavo Sáenz no tiene heredero en la Intendencia”

A menos de un año de las elecciones que se realizarán en Salta y en todo el país, Manuel Santiago Godoy, presidente de Diputados y de la Comisión de Acción Política del PJ, ante las cámaras de InformateSalta, consideró que el actual intendente Gustavo Sáenz no tiene un proyecto político para continuar en la Municipalidad y “no tiene heredero”.

"Tenemos una propuesta para la intendencia, un proyecto pero no significa que voy a ser candidato" Manuel Santiago Godoy, Pdte. Cámara de Diputados — InformateSalta (@Informatesalta) 28 de noviembre de 2018

En vista de ello, explicó que desde el Partido Justicialista (PJ) están trabajando en un proyecto para el ejido municipal. “Nosotros tenemos una propuesta, la estamos armando con un gran equipo de gente, vamos a buscar el candidato, no significa que sea yo, a mi no me da ataque de ansiedad, soy diputado provincial, y me faltan tres años para que acabe mi mandato”, dijo.

En la oportunidad, marcó diferencias con la gestión del actual jefe comunal. “Ellos están viendo como mejorar la circulación en la Terminal de Salta, y la propuesta nuestra es hay que hacer una nueva, y convertir eso en un parque o en un Shopping, y yo creo que va más allá de poner flores y plantas en la Av. Virrey Toledo, hay que arreglar los barrios”, afirmó.

"Mi compromiso es hacer un proyecto para la Municipalidad de Salta y veo que Sáenz no tiene heredero, ni un proyecto político para seguir. Vale la pena proponer" Manuel Santiago Godoy, Pdte. Cámara de Diputados — InformateSalta (@Informatesalta) 28 de noviembre de 2018

Por último, sostuvo que vale la pena hacer un esfuerzo en proponer un proyecto político para mejorar la calidad de vida de los salteños. “Nosotros tenemos un proyecto que va más allá de tapar pozos”, finalizó.