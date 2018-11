Vestidos de egresadas para todas, la campaña que es furor en las redes llegó a Salta

Llega fin de año y empiezan las cenas de los estudiantes. Muchos locales comerciales ya exponen una gran variedad de vestidos para las egresadas, pero la crisis llegó a muchos hogares y hay quienes no pueden comprar uno nuevo. A través de redes sociales, salteñas prestan sus vestidos.

Quién no esperó terminar quinto año y llegar a la gran fiesta de egresados, no sólo para pasar una linda despedida con los compañeros de toda la vida, sino también para engalanarse un poco y brillar por esa noche.

Se acerca fin de año y en muchos locales comerciales ya se exhiben trajes y vestidos para egresados. Vestidos largos, cortos, lisos, estampados, con o sin brillo, un sinfín de posibilidades. Sin embargo, la crisis llegó a muchos hogares y hay quienes no cuentan con recursos para comprar un vestido nuevo.

A través de las redes sociales se inició una campaña donde muchas mujeres prestan o regalan sus vestidos de egresadas para aquellas que no tengan y no puedan comprar uno. En algunos casos también ofrecen peinado y maquillaje gratis.







En Salta también se sumaron a la propuesta solidaria y muchas salteñas difunden sus vestidos para quien lo necesite. Este es el caso de Camila Juárez, una joven de Irigoyen que se egresó en el 2012 y que ofrece el vestido que usó sólo una vez, en la cena de egresados de su colegio.

“Vi una publicación de una chica de Irigoyen, lo vi y pensé que yo también tengo mi vestido porque lo usé esa noche y después no lo volví a usar más. En vez de venderlo, prefiero regalarlo. Lo publique y vi que lo están compartiendo. Todavía no vi que nadie lo haya pedido, pero voy a salir a los colegios a ver si alguien lo quiere, porque muchas veces las chicas no se animan a pedir”, señaló la chica en InformateSalta.







Un gesto más que solidario en tiempos donde muchas familias están pasando un difícil momento económico y donde reina la desconfianza y el malestar social. “La situación económica para todos es muy difícil, está todo muy caro ahora. La ayuda mutua de la mujer es muy importante, es muy lindo que entre las mujeres nos ayudemos en lugar de estarnos peleando o criticando”, dijo Camila.







El gesto se replica en muchos perfiles de Facebook y ya es casi una tendencia en las redes sociales, una buena manera de contagiar cosas positivas. “Una como mujer sabe que todas las chicas quieren brillar ese día. Estoy terminando un curso de maquillaje, así que también le voy a regalar el maquillaje a la chica que quiera el vestido”, agregó.