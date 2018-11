La fiscal pedirá que se revoque la prisión domiciliaria a la mujer que mató a dos hermanas

En julio de 2008, María Florencia Bridoux, manejaba alcoholizada y a 118 kilómetros por hora, sobre la ruta 50. No advirtió un control de Gendarmería y chocó de forma violenta el auto de los Barba, en cuestión de segundos el vehículo se envolvió en llamas y dos de sus ocupantes murieron calcinadas. La causante huyó, estuvo prófuga cuatro años y se presentó esta semana ante la justicia, sorpresivamente le dieron prisión domiciliaria.

“Recién hoy me notificaron de la resolución de la Sala II del Tribunal de Juicio respecto al beneficio de la prisión domiciliaria concedida a la acusada, con el cual no estoy de acuerdo. Este beneficio exige varios requisitos, entre ellos que se garantice la continuidad del proceso, que no exista el riesgo de fuga y otros aspectos más que serán parte de mi planteo”, señaló la fiscal María Soledad Filtrín.

Según consignó Fiscales Penales Salta, indicó que dada la trascendencia y complejidad del caso, insistió que se conforme un tribunal colegiado para el juicio, lo cual ya ha sido proveído satisfactoriamente y en consonancia con lo resuelto por el Tribunal de Impugnación.

Padres de las hermanas fallecidas. Foto: El Tribuno

Días atrás, y tras permanecer prófuga, la conductora se presentó en la sede fiscal. Bridoux Tello fue conducida por personal policial ante el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, Raúl Fernando López, quien dispuso a solicitud de su abogado defensor, que la misma quede detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Al ser notificada hoy de esta decisión, Filtrín adelantó que recurrirá la resolución del magistrado.

Por otra parte, desde la Procuración General se informó la decisión de conformar un equipo de fiscales en torno a este caso, por lo que se designó a la Fiscal Penal 3 de Orán Mónica Viazzi, a fin de que se sume al trabajo realizado por la fiscal Filtrin.