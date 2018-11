Ellos también se suman: prestan o regalan sus trajes para la cena de egresados

Las señoritas empezaron y ahora ellos acompañan. La campaña #YoTambien_MeSumo tiene adeptos hombres que se ofrecen a prestar o regalar sus trajes para que estudiantes del último año del secundario que no puedan comprar un traje, puedan lucirse en la tan esperada cena de egresados.

Fue Emilise Moreno, una jovencita de 21 años oriunda de Hipólito Yrigoyen, quien dio la buena noticia a InformateSalta. Ella contó a este medio que recibió el llamado de amigos que, quienes al ver su publicación en Facebook, decidieron participar. “Yo tenía pensado sacarle foto y publicarle para los chicos que también lo necesitan,” dijo.

Foto ilustrativa

En este sentido, expresó que la idea daba vueltas en su cabeza desde hace algún tiempo, sin embargo por temor no se animaba a plasmarla en las redes sociales hasta que vio que otras personas comenzaban a sumarse.

“Se comunicaron un par de chicas, quedé en llevarle el vestido a su casa y ver de medírselo, si alguna le queda, se lo dejo sin ningún problema junto con los zapatos. Aparte están caros, no están muy accesibles,” manifestó.

Desde hace 3 años, su vestido está colgando, juntando polvo en un placard, sin uso, al igual que sus zapatos y ahora podrá regalarle una sonrisa a una adolescente que quizás pensaba en no asistir a la gran noche por falta de recursos. Al igual que los trajes de sus solidarios compañeros.

“Gracias a Dios mis papás me lo pudieron comprar y ellos no tienen ningún problema con que lo regale. Quiero que lo use alguien que realmente no tiene como comprarlo,” concluyó Emilse, en su diálogo con InformateSalta.

